200 kommen zum "Woodwave"-Konzert

MUSIK "Wavesound" mit Premiere in Seelbach

Herborn-Seelbach (sig/s). "Mit so vielen Gästen hätten wir gleich beim ersten Mal nicht gerechnet", freute sich Hannah Kloft, Vorsitzende des Vereins "Wavesound", der neuen Plattform für musikalische Jugendkultur in Herborn und Umgebung. Am Freitagabend fand an der Herbornerseelbacher Grillhütte mit "Woodwave" deren musikalische Premiere statt.