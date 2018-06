Abtauchen in das  Fest des  Glaubens

Von Andreas Müller

Drum Up! – Nachwuchstrommler der Kreismusikschule zeigen ihr Können in Weilburg. (Foto: A. Müller)

Drum Up! – Nachwuchstrommler der Kreismusikschule zeigen ihr Können in Weilburg. (Foto: A. Müller)

WEILBURG Ganz schön was los in Weilburg: 250 Veranstaltungen, mehr als 4000 Teilnehmer – der Jugendkirchentag der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) bringt Leben in die Innenstadt. Musik, Sport, Feiern – junge Menschen begegnen sich beim Fest des Glaubens.