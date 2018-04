Am Samstag fliegen die Farb-Fetzen in Holzhausen

Die Grundidee der Party ist von den bekannten Open-Air-Veranstaltungen „Holi Festival of Colours Tour“ oder dem „Holi Farbrausch Festival“ entliehen. Diese wiederum fußen auf dem traditionellen indischen „Holi-Fest“. Dabei wird das Aufblühen der Natur gefeiert, indem man sich mit Farbe bewirft. Das „Holi Farbrausch Festival“ hat in den vergangenen Jahren auch in Marburg stattgefunden – und jedes Mal Tausende Besucher angelockt. Einer, der den dortigen Gästen eingeheizt hat, war DJ Max Schweisshelm. Er wird auch bei den „Holi Beats“ in Holzhausen dabei sein. Er und sein DJ-Kollege Mexcel legen auf – das haben die Beiden auch schon bei der Kirschenmarkt-Disco in Gladenbach. „Die Besucher erwartet eine exzellente Party, die musikalisch alles zu bieten hat, was eine bunte Holi-Party benötigt“, kündigt Mexcel an.

„Von Charts über Hip Hop bis hin zur Dancemusic wird für jeden etwas dabei sein, sodass jeder Gast bei dieser Holi-Premiere im Hinterland auf seine Kosten kommen wird.“

Burschenschaftler Robin Klingelhöfer erklärt: „Der Wechsel der Musikrichtung wird mittels eines Holi-Countdowns eingeleitet.“ Ist der abgelaufen, fliegt die Farbe.

Was die Veranstalter hervorheben: Trotz reichlich Farbe bleiben die Klamotten sauber. Möglich wird dies durch sogenannte Bio-Indoor-Makro-Holi-Farbflocken. „Es ist eine Art Granulat“, erklärt Michel Theiss von der Burschenschaft Holzhausen. „Das Tolle: kein Feinstaub. Es haftet nicht und es ist biologisch abbaubar – wenn doch mal was ins Getränk fällt.“ 1000 Päckchen mit Farbflocken wollen die Burschen abfüllen. Am Partyabend kann man diese kaufen.

Karten gibt es nur an der Abendkasse

Auch zwei Specials haben sich die Veranstalter einfallen lassen. Zum einen bekommen die ersten drei Burschenschaften einen Cocktaileimer.

Zum anderen erhalten Fahrer drei alkoholfreie Getränke gratis. Neben kalten Getränken wartet auch eine Cocktailbar auf die Gäste. Um die Verpflegung des Partyvolks kümmert sich Samuel Peschel von der Bürgerschänke Holzhausen. Er serviert vor Ort Currywurst mit Pommes, Chicken Nuggets sowie Gulasch.

Einlass zu „Holi Beats“ am Samstag, 21. April, auf dem Festplatz Holzhausen (Auf der Mühle 5) ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.