"Aquarena-Nacht": Tausende feiern mit

PARTY Dillenburgs große Freiluftfete als friedliche Sommersause

„Volbeat“-Cover am ehemaligen Edeka-Markt in der Innenstadt: Die Band „Still Counting“ rockte das Publikum. (Foto: K. Weber)

Proppenvoller Wilhelmsplatz: Die „Iron Maiden“-Coverband „Powerslave“ zog Massen an. (Foto: K. Weber)

DILLENBURG So geht Sommersause: Fröhlich und friedlich haben am Samstagabend tausende Besucher die „Aquarena-Nacht“ in Dillenburg gefeiert.

Dillenburg kann feiern. Das war am Samstagabend bis in die Nacht um 1 Uhr in der Innenstadt zu sehen. Beste Stimmung herrschte bei der großen Party, für die Konzept und Veranstaltungsorte erneut überarbeitet worden waren. Vier Bühnen, neun namhafte Top-Bands, romantisches Ballonglühen und Feuershow, jede Menge Verpflegungsstände, dazu ein lauer Sommerabend – diesmal passte alles für die „Aquarena-Nacht“.

Sperrstunde auch für Kneipen: Zum Partyende draußen ging es auch drinnen nicht mehr weiter

Erstmals war das Hallenbad, für dessen Einweihung 2002 die Sause ins Leben gerufen worden war, nicht ins Abendprogramm eingebunden. Die „YouFM-Party“ stieg dagegen im Hofgarten: Auf der Wiese der Parkanlage drängten sich vor allem gut gelaunte, feierfreudige, jüngere Leute.

Nebenan ging’s deutlich ruhiger zu: Beim Ballonglühen verwandelten die Fahrer zwei Ballone in große Laternen. Viele Zuschauer verfolgten das Lichtspektakel.

Auf den Bühnen wurden harte Töne angeschlagen: Rockmusik ließ es ordentlich krachen, sehr zur Freude der Gäste, die dicht vor den Bands standen, tanzten, jubelten oder mitgrölten.

Gute Nachrichten hatte am Sonntagmittag auch die Dillenburger Polizei: Es habe bei der „Aquarena-Nacht“ keine außergewöhnlichen Vorkommnisse gegeben, alles sei friedlich verlaufen.

Einzig Gastronomen in der Innenstadt waren nicht so gut gelaunt: Weil um 1 Uhr Schluss mit der Party sein sollte, hatte die Stadt die Sperrstunde auch für die Kneipen auf 1 Uhr vorverlegt, so dass nach dem Ende des Programms draußen auch drinnen nicht weitergefeiert werden durfte.