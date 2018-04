Auf dem Bau und an Maschinen

Allein bei den Roth-Werken in Buchenau schnupperten 23 Mädchen in die Betriebsläufe rein und mussten dabei handwerkliches Geschick beweisen. Um ihnen die Abläufe einer industriellen Fertigung lebhaft zu vermitteln, hatten Hartmut Heck, Leiter der Ausbildungswerkstatt bei Roth, und seine Auszubildenden eine kleine Aufgabe für die Mädchen vorbereitet: Sie sollten einen Schlüsselanhänger herstellen.

Dazu mussten sie in einen Rohling ein Loch für den Schlüsselring bohren, die Kanten des Werkstücks glatt feilen und den Anhänger mit der Gravur ihres Namens zu einem Unikat machen.

Auszubildende assistieren den Mädchen, die einen Schlüsselanhänger selbst fertigen

Assistiert von den Azubis, arbeiteten die jungen Besucherinnen die einzelnen Schritte ab – zunächst noch zaghaft, aber mit ein wenig Übung immer routinierter und bestimmter. Am Ende konnte nicht nur jedes Mädchen seinen eigenen Schlüsselanhänger mit nach Hause nehmen, sondern auch die Erfahrung, Löcher in Metall gebohrt zu haben und eine Fräsmaschine mit Daten gefüttert zu haben, sodass diese den eigenen Namen schreibt.

Wer diese Aufgabe erfolgreich gelöst hatte, konnte im Anschluss sein Geschick in der Elektronikabteilung des Konzerns auf die Probe stellen. Dort mussten die Mädchen unter anderem eine Wechselschaltung anlegen und mit deren Schaltern eine Glühbirne zum Leuchten bringen. „Die Zeit ist natürlich knapp“, gibt Hartmut Heck zu. Gerade einmal drei Stunden standen den Mädchen bei ihrem Besuch zur Verfügung, in denen neben der praktischen Arbeit auch noch eine Vorstellung und Führung durch das Unternehmen Platz finden mussten.

Ihm gehe es vor allem darum, den Mädchen zu zeigen, welche Berufe es bei Roth gibt und was man sich darunter überhaupt vorstellen muss. „Denn was hinter den Bezeichnungen steckt, wissen viele manchmal gar nicht, wenn nicht gerade ein Familienmitglied in diesem Bereich arbeitet“, erklärte Heck. Das treffe aber auf Jungen ebenso zu.

Auf der Baustelle sind Mädchen noch seltener anzutreffen als in Industrieunternehmen. Doch auch dort wollten einige Schülerinnen in die Arbeitswelt blicken. Das Bauunternehmen Scheld ermöglichte ihnen einen Vormittag inmitten von Bauarbeitern. Dabei lernten die Mädchen auch gleich, dass es bei Wind und Wetter auf dem Bau weitergehen muss, denn natürlich wurde auch bei den Regenschauern weitergearbeitet.

Auf der Baustelle der Sparkassen-Geschäftsstelle packten Charlotte Kittlitz, Lena Becker, Lina Debus und Hanna Schmack mit an. Ausgerüstet mit Helm und Warnweste, reichten sie zum Beispiel Schalbretter an oder kehren den Fußboden.

„Wir nutzen den Tag, um Mädchen für gewerbliche Berufe zu interessieren“

„Frauen auf dem Bau sind natürlich eine Seltenheit“, sagt Polier Matthias Becker. Aber nicht nur angesichts des Fachkräfte-Mangels können auch weibliche Bewerber eine Zukunft bei Baufirmen haben. Ob die vier Mädchen tatsächlich eine Karriere im Hoch- oder Tiefbau beginnen? „Ich interessiere mich für Architektur“, erzählt Hanna Schmack, und dafür sei es gut, auch die Praxis zu kennen.

Der Nutzen des „Girls’ Day“ sei übrigens auf beiden Seiten vorhanden, sagt Roth-Personalreferentin Jennifer Happel: „Wir nutzen den Tag, um Mädchen für gewerbliche Berufe zu interessieren und auch um Bewerberinnen für unsere Ausbildung zu gewinnen. Aktuell haben wir zum Beispiel zwei Verfahrens- und eine Industriemechanikerin in der Ausbildung.“

Und den Mädchen wird mit dem bundesweiten Aktionstag eine Gelegenheit geboten, einmal Berufe kennenzulernen, die bei der Ausbildungswahl vielleicht nicht direkt in die engere Auswahl kommen.

„Anfangs habe ich mich eigentlich gar nicht so für diesen Bereich interessiert“, gibt etwa Maja Mudrinic auf die Frage zu, warum sie sich für Roth entschieden habe. „Aber ich wollte mir das mal anschauen – denn vielleicht ändere ich ja meine Meinung noch“, sagt sie.

Der „Girls’ Day findet in Hessen seit 2002 statt. Schülerinnen der fünften bis zehnten Jahrgangsstufe aller Schultypen sind eingeladen, sich an diesem Tag zu beteiligen.