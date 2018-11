Ausblick auf die Olympiastadt

Viel los war im Camp der deutschen Sportjugend auch in der letzten Woche (15. bis 21. August) der Olympischen Spiele. Am Montag Tag fuhren wir mit einer Bahn hoch zum Cristo Redentor, auch bekannt als die Christusstatue. Der Ausblick war unglaublich schön. Man konnte in alle vier Himmelsrichtungen meilenweit sehen. Lustig war, dass am Fuß der Statue mehrere Matten auf dem Boden lagen, die extra für die Touristen hingelegt wurden, damit diese gute Bilder von der 30 Meter hohen Statue zu machen. Danach machten wir uns auf zum Olympia Park, da wir Karten für das Basketballspiel Nigeria gegen Brasilien geschenkt bekommen hatten. Abends gingen wir in ein schickes Restaurant an der Copacabana und ließen bei einem All-You-Can-Eat-Buffet den Abend entspannt ausklingen.

Mit Politikern über Olympia diskutiert

Am Dienstag konnten wir uns in verschiedene Projekte einwählen. Ich entschied mich für eine Podiumsdiskussion im Deutschen Haus. Zuerst konnten wir bei der offiziellen Pressekonferenz zuschauen. Danach ging eine Teilnehmerin des Deutschen olympischen Jugendlagers (DOJL) zusammen mit Britta Heidemann, Franciso Gaetani und anderen Sport-Persönlichkeiten aus dDeutschland und Brasilien auf das Podium. Es wurde simultan übersetzt. Das Publikum konnte und sollte sich an der Diskussion beteiligen. Insgesamt war es sehr interessant und sehr schön, vor allem weil ich die Jugendlichen aus Bola par Frente und den anderen Organisationen wiedersehen konnte. Sie saßen ebenfalls im Publikum. Danach ging unsere Gruppe zum Olympic Boulevard, sah sich ein wenig um und machte sich dann zum Hockeystadion auf. Eigentlich hätten wir das Deutschlandspiel verfolgen können. Wegen der Übertragung im Fersehen waren die Spiele aber getauscht worden. Die deutsche Mannschaft spielte vormittags - da hatten wir keine Zeit - und wir sahen am Nachmittag das Spiel Belgien gegen die Niederlande. Am Abend waren wir ins deutsche Konsulat eingeladen, wo ich unter anderem den deutschen Ruderer Felix Wimberer kennengelernt habe.

Mittwochvormittag kamen Politiker aus dem Sportausschuss des Bundestages. Wir frühstückten gemeinsam und unterhielten uns über Themen wie Sportförderung und Politik. Es war sehr interessant, so wichtige Persönlichkeitenpersönlich zu treffen. Mit dabei war auch Sportsenator Andy Grote, mit dem wir uns über die Olympiabewerbung Hamburgs und die Nachhaltigkeit in der Stadt unterhielten. Nachmittags ging ein Teil von uns an die Copacabana und spielte Beachvolleyball. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn als wir ankamen, konnte man sich grade für ein Beachvolleyball-Turnier anmelden. Wir schafften es nicht weiter als bis in die zweite Runde. Danach hatten wir noch einen schönen Nachmittag am Strand. (red)