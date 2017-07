Bands singen gegen Faschismus

Von Sascha Valentin

Konzert Staffelberg-Open-Air lockt bei der Neuauflage nur wenige Zuhörer an

Biedenkopf Nach der Premiere im Vorjahr hat die Band „Synkope“ mit Egons Reiterstübchen eine Neuauflage des Open-Air-Festivals auf dem Staffelberg organisiert. Vier Bands nutzten dort den lauen Sommerabend, um das Publikum in Rockstimmung zu versetzen.

Den Auftakt übernahmen die Lokalmatadore der Band „London Ahead“, die mit ihrem Progressive Rock eine beachtliche musikalische Schlagzahl vorlegten. Dabei überzeugten die Biedenkopfer nicht nur mit ihrem kraftvollem Klang, sondern auch mit tiefgründigen, selbst geschriebenen Texten. So thematisierten sie in einem dreiteiligen Song das Leben eines Rockstars, der auf selbiges zurückschaut, und erzählten mit „Wounded Generation“ von den Gefühlen einer ganzen Generation und deren Reaktionen auf die Umwelt.

Maßgeblichen Anteil an der Faszination der Combo hat aber auch Leadsängerin Maria, die als sanfte Rockröhre überzeugte. Einer leicht anderen Facette des Rocks nahmen sich die vier Jungs von „Backstep“ an, die kurzfristig als Ersatz für die verhinderte Band „Fuck0€“ eingesprungen waren. Das Quartett aus Wetzlar schlug eher punkige Töne mit Grunge-Einflüssen an und ließ die Bässe ordentlich wummern.

Dabei punkteten auch „Backstep“ mit einer charismatischen Stimme: Sänger Georg zeigte, dass er nicht nur die grunge-typischen Grunzlaute beherrscht, sondern auch des melodiösen Gesangs mächtig ist.

Auch die beiden weiteren Bands, „Suspicious Hoover“ aus Marburg und „Synkope“ aus Gießen, drehten weiter an der Stimmungsschraube und ließen es bei ihren Auftritten ordentlich krachen, so dass die Wucht ihres Punk- und Alternativerocks im Wald widerhallte und den Fans in die Knochen fuhr.

Von diesen Fans hätten allerdings ruhig ein paar mehr den Weg auf das Gelände des ehemaligen Jugendheims finden können. Denn mit etwas über 100 Zuschauern blieb die Neuauflage des Open-Air-Festivals eher mäßig besucht.

Organisatoren wollen dem Hinterland mit dem Festival neue kulturelle Perspektiven geben

Dabei ist es erklärtes Ziel der Veranstaltung, „dem Hinterland neue kulturelle Perspektiven zu geben“, erklärte Mitveranstalter Björn Diebel. Zudem hatten die Organisatoren das Festival auch unter ein deutliches Motto gestellt und ihm dadurch eine klare Botschaft gegeben: „Love Music – Hate Facism“ (Übersetzung: Liebe Musik – Hasse Faschismus).