Barock am Ring

Es war eine abwechslungsreiche Mischung aus klassischen und modernen Stücken, mit denen die 32 Schüler eindrucksvoll ihr musikalisches Talent demonstrierten.

Das Programm hatten sie gemeinsam mit ihren Musiklehrern Irene Bauer-Weitz, Christian Stöhr und Karl-Heinz Hautmann erdacht, arrangiert und seit Monaten einstudiert. Der Verlauf des Abends bot Platz für Vieles, das musikalisch möglich ist – und für manches, das vielleicht mancher für nicht möglich gehalten hatte. So staunte etwa das Publikum in Anbetracht der ungewöhnlichen Darbietung des „Harry Lime Themas“ aus dem Filmklassiker „Der Dritte Mann“. Statt auf der bekannten Zither spielte der LK Stöhr das Stück auf sogenannten Boomwhackers, verschiedenen, harmonisch aufeinander abgestimmten Kunststoffröhren. Die Tatsache, dass jeder der Schüler dabei für nur zwei Töne zuständig war, ließ erahnen, wie viel Übung es brauchte, bis alles bühnenreif war.

Die Verfremdung bekannter Stücke hatte es den jungen Künstlern angetan. So erlebten die Zuschauer den „White Stripes“-Hit „Seven Nation Army“ in einer Polkaversion samt Tuba und Akkordeon, und die a-capella- Variante von John Miles „Music was my first love“. Falcos „Rock Me Amadeus“ kam sogar in lateinischer Übersetzung als gregorianisches Chorstück daher, dem unmittelbar die bekannte, rockige Version folgte.

Der Abend bot alles: Bekanntes neu und original, Klassik, Rock, Pop und eine Menge Eigenkreationen

Der Abend bot Ausflüge in verschiedene musikalische Epochen. So kamen Chopins Nocturne in cis-Moll, ein Kanon von Johann Pachelbel und „Hebe deine Augen“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy ebenso zum Vortrag wie der kunstvoll an zwei Klavieren gespielte Rag Time „Memphis Stomp“ und das Klezmer-Stück „If I were a rich man“.

Und auch für Liebhaber moderner Pop- und Rock Musik hielt das Programm einiges bereit, etwa die Darbietung von „Politik“ der Band Coldplay oder eine reduzierte Version von Michael Jacksons „Billie Jean“. Ob die Eigenkomposition „Monument“, welche die aus Goetheschülern bestehende Band „The Scale“ selbst als „Post-Hardcore“ bezeichnete, den Geschmack des Publikums restlos traf, blieb offen.

Das sah bei den Beiträgen, die mit ihrem komödiantisch-humoristischen Charakter unterhielten, schon anders aus. Hierzu zählte etwa das an die Rhythmus-Performance „Stomp“ angelehnte „Goethes Müll“, bei dem die Schüler auf verschiedenen Gegenständen musizierten, die sie an der Goetheschule so fanden. Dazu zählte weiterhin das am Klavier begleitete Lied „Schlaf ein“, das von den Problemen erzählte, im Schulunterricht wach zu bleiben oder das von den Schülern selbst arrangierte Stück „Canvas Bags“ des australisch-britischen Komikers Tim Minchin.

Bei allem Abwechslungsreichtum und Vielfalt der musikalischen Stilrichtungen gab es indes ein Element, das sich wie ein roter Faden durch den Abend zog und zum Erfolg beitrug: der Spaß und die Spielfreude, die die Schüler bei jedem einzelnen Stück ausstrahlten.

Das galt umso mehr für das große Finale – traditionell das gemeinsame Chor-Medley aller Musik-Leistungskursschüler. Unter dem Titel „Rock’n’Roll all Nite“ hatten sie sich diesmal verschieden Rock-Klassiker vorgenommen. So präsentierten sie in entsprechendem Outfit unter anderem „Barracuda“, „I love Rock’n’Roll“ und „Smoke on the Water“ dem Publikum. Das zeigte seine Begeisterung zum Schluss mit stehenden Ovationen und ließ die Schüler natürlich nicht ohne Zugabe von der Bühne. (fst)