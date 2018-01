Bowie witzelt über Trump

Nach etwa 40 Jahren auf der Bühne hat er nun mit seinen Musikern das für einen Montag gut gefüllte „Franzis“ in einen „Hexenkessel“ verwandelt. Dem permanenten Angriff von Kelvyn Bell (Gitarre), Kim Clarke (Bass), John Mulkerin (Trompete), Garry „Gman“ Sullivan (Schlagzeug) und Entertainer Joseph Bowie auf Trommelfelle und Beine konnte sich kaum jemand entziehen. Vom ersten Stück an gaben „Defunkt“ mächtig Gas und sorgten für Party-Stimmung.

„So etwas habe ich hier lange nicht mehr erlebt“, war denn auch ein häufig zu hörender Kommentar von treuen „Franzis“-Besuchern. Alle Musiker sind exzellente Virtuosen auf ihrem Instrument und zeigten das auch bei vielen und oft ausschweifenden Soli.

Drummer Sullivan (Wer erinnert sich noch an das „Tier“ aus der Muppet-Show?) und Bassistin Clarke sorgten nicht nur für ein solides rhythmisches Fundament, sondern brillierten auch immer wieder abseits einer Grundlinie. Clarke spielte mal mit „dickem Daumen“, dann zupfte oder riss sie ihre Bass-Saiten an. Sullivan am Schlagzeug hielt es nur wenige Takte aus, den gleichen Rhythmus zu spielen. Immer wieder variierte er sein Spiel mit vertrackten Schlägen.

Wenn John Mulkerin gerade einmal nicht seine Trompete malträtierte, wirkte er fast so, als gehöre er nicht dazu. Aber wehe, wenn Bowie ihm das Zeichen für den nächsten Einsatz oder gar ein Solo gab.

„2018 ist die Welt total verrückt“, sagt der kultige Sänger und Posaunist

Bowie selbst sang mit markanter Stimme, gab seinen Mitmusikern Einsätze oder brachte sie nach freien Improvisationspassagen wieder zusammen. Ein Fest für Blech-Enthusiasten war es jedes Mal, wenn er zu Mulkerins Trompetenspiel seine Posaunenklänge beisteuerte.

Bowie scheint dauerhaft unter Strom zu stehen. Er peitscht das Publikum an und hüpft über die Bühne. Auch das aktuelle Weltgeschehen lässt ihn nicht kalt. „2018 ist die Welt total verrückt“, sagt er und nennt Donald Trump einen „Humpty Dumpty“, was auf Deutsch soviel bedeutet wie „buckliger Plumpsiger“. Auf seinem T-Shirt steht „The cleansing“. „Das bedeutet, dass wir die Welt von Verrückten säubern müssen, die Krieg führen“, erklärte er.

Die Musiker hatten sichtlich Spaß, filmen sich gegenseitig mit einem Handy bei ihren Soli. Dann wurde es doch noch etwas langsamer. Bowie beschrieb, wie er als 15-jähriger Klammerblues getanzt und einem Mädchen dabei an den Hintern gefasst habe. Dazu machte er laute Schmatz-Geräusche. Gitarrist Bell zelebriert einen archaischen Gesang und schlägt sich dabei mit der Handkante an den Kehlkopf.

Nach über zwei Stunden war der wilde Spuk beendet – aber natürlich nicht ohne eine Zugabe.