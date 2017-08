Camper zischen kühle Biere

Von Sophie Jung

FESTIVAL Ab dem 11. August herrscht bei "Tells Bells" Ausnahmezustand in Villmar

Am Freitag wird’s in Villmar laut: Das „Tells Bells“-Festival lockt mit 20 Bands, Zeltplatz und sogar einem Festivalsupermarkt. (Foto: S. Jung)

Auch in diesem Jahr bietet das „Tells Bells“-Festival wieder eine gute Mischung aus vielversprechenden Newcomern, regionalen Größen sowie überregionalen und international bekannten Bands. So sind beispielsweise die Tells Bells Evergreens „Visions Only“, „Roadrage“ und „VMZT“ am Start, aber auch Newcomer wie „The Tex Avery Syndrome“ oder „Bouncing Bettys“ werden die Bühne betreten. Gewohnheitstiere und Aufgeschlossene kommen also voll auf ihre Kosten.

Mit „Face To Face“, „Good Riddance“, „Terror“ und „No Fun At All“ stehen daneben aber auch echte Szenegrößen auf der Bühne. Im Fall von „No Fun At All“ ist der Auftritt auf dem „Tells Bells“ sogar das einzige Konzert in Deutschland dieses Jahr.

„Stolz macht uns auch, dass international bekannte Bands wie ,First Blood‘ oder ,No Turning Back‘ bereits mehrfach auf der Tells-Bells-Bühne standen“, sagt Mitorganisatorin Katharina Schäfer, „das spricht dafür, dass sich die Bands bei uns wohlfühlen und sie genauso viel Spaß am ,Tells Bells‘ haben wie wir.“

Wegen gestiegener Kosten werden die Preise für Getränke nun leicht erhöht

Jedes Jahrs aufs Neue ist es eine Herausforderung, ein Festival solcher Größe zu organisieren. Schäfer sieht die anstehenden Strapazen allerdings gelassen: „Mittlerweile haben wir eine gewisse Routine. Immerhin findet das ,Tells Bells‘ schon zum 14. Mal statt. Jeder weiß ungefähr, was er zu tun hat und so gibt es nie große Probleme bei der Organisation und Umsetzung.“

Allerdings opfern viele der Vereinsmitglieder viele ihrer Urlaubstage, um das größte Ereignis des Dorfes in die Tat umzusetzen. „Das schätzen wir alle sehr“, sagt Schäfer.

Jedes Jahr hält das „Tells Bells“-Festival Neuerungen bereit. Im vorigen Jahr beispielsweise kam ein integrierter Supermarkt im Festival- und Campinggelände den meisten Besuchern sehr gelegen. „Wir haben die Abläufe des Festivals über die letzten Jahre eigentlich gut optimiert, wir sind zufrieden mit dem Aufbau“, erklärt Schäfer.

Allerdings werden aufgrund der in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegenen Kosten, die Getränkepreise leicht erhöht. Ein Bier (0,3 Liter) wird dann 1,80 Euro kosten – also immer noch vergleichsweise günstig. Der Rewe-Supermarkt bekommt selbstverständlich wieder die Gelegenheit, die Festivalbesucher zu versorgen. „Das Sortiment wird sogar erweitert. Auf dem Campingplatz wird es dann erstmals auch alkoholische Getränke im Festivalsupermarkt geben.“ Auf diese Weise können die Camper mal ein schönes kühles anstatt ein im Zelt aufgewärmtes Bier genießen.

Schäfer ist sich sicher: „Nur gemeinsam schaffen wir es, jedes Jahr aufs Neue das ,Tells Bells‘ auf die Beine zu stellen.“ Zurzeit liegt der Fokus darauf, das diesjährige Festival reibungslos auf die Beine zu stellen, weshalb nie weit in die Zukunft geplant wird. Nur eins steht fest für die Crew: Die „15 Jahre Tells Bells“ vollzumachen.

Die Weekendtickets (ohne Camping) gibt es ab 20 Euro. Online gibt es hier Vorverkaufstickets (dort gibt es auch weitere Informationen zu Preisen und Vorverkaufsstellen)

Wenige Vorverkaufskarten gibt es noch bei World of Video (Limburg), Heimathafen Tattoos (Bad Camberg) und in den regionalen Kreissparkassen.

Bands und Zeiten



Freitag, 11. August

Einlass Campinggelände: 12 Uhr

Einlass Festivalgelände: 15.30 Uhr

16.30 bis 17.05 Uhr: The Tex Avery Syndrome

17.25 bis 18.05 Uhr: Visions Only

18.25 bis 19.05 Uhr: Ersatz wird gesucht

19.25 bis 20.05 Uhr: Rogers

20.25 bis 21.05 Uhr: No Trigger

21.30 bis 22.20 Uhr: Face to Face

22.45 bis 23.35 Uhr: Good Riddance

0 bis 1 Uhr: No Fun At All Official



Samstag, 12. August

Einlass Festivalgelände: 11 Uhr

Rock-Frühschoppen & Frühstück: 11 – 12.30 Uhr

12.30 bis 13.05 Uhr: Bouncing Bettys

13.25 bis 14 Uhr: Stay Focused

14.20 bis 15 Uhr: RoadRage

15.20 bis 16.05 Uhr: VMZT

16.25 bis 17.05 Uhr: NOOPINION

17.25 bis 18.05 Uhr: Broken Teeth!

18.25 bis 19.05 Uhr: Siberian Meat Grinder

19.25 bis 20.05 Uhr: Risk It

20.25 bis 21.05 Uhr: No Turning Back

21.30 bis 22.20 Uhr: Teenage Bottlerocket

22.45 bis 23.30 Uhr: First Blood - OFFICIAL PAGE

0 bis 1 Uhr: Terror