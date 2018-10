Capoeira, olympische Workshops und Sport

Nach einer erlebnisreichen Woche konnten wir uns am Sonntagmorgen aussuchen, ob wir in der Unterkunft bleiben, zum Beachvolleyballspielen gehen oder beim Marathon zugucken wollten. Da ich am Tag zuvor schon erkältet war und es mir deshalb nicht so gut ging, blieb ich in der Deutschen Schule, schrieb an meinem Reisebericht und räumte unser Zimmer für den bevorstehenden Besuch von Adidas auf.

Am Nachmittag nahmen wir an einem Workshop zum Thema „Duale Karriere“ teil. Den leiteten die Dreispringerin Eva Linnebaum und der ehemalige Ruderer, Athletenvertreter und Präsident der Athletenkommission, Christian Baumann.

Der Workshop war sehr interessant und sprach uns alle an, da wir uns teilweise schon mit der Fragestellung befasst hatten. Vor allem für die, die in der 13. Klasse sind und Abitur machen und die, die das Abitur schon gemacht haben, stellte sich die Frage, wie viel ihnen der Sport oder ihre berufliche Karriere Wert ist. Lohnt es sich überhaupt, zehnmal in der Woche zu trainieren und zusätzlich eine Ausbildung oder sein Studium zu machen, wenn man am Ende weder in den Bundeskader kommt, noch Zeit für seine Freunde finden kann?

Capoeira, der „Kampf für Freiheit“

Nachmittags kamen Leute aus Brasilien, die uns ein wenig Capoeira beibrachten. Capoeira ist eine Mischung aus spirituellem Tanz, Beweglichkeit, Akrobatik und Kampfelementen. Der Trainer, der mehr einem Guru ähnelte, sagte, es sei der „Kampf für Freiheit“. Es gab immer kurze, kleine Übungsphasen und zwischendurch ein paar Minuten, in denen uns über die Geschichte des Capoeira berichtet wurde.

Nach dem Abendessen veranstalteten wir einen Workshop zum Thema Dopingprävention mit dem Titel „Sport ohne Doping“.

Bei diesem haben wir sehr lange über die Definition von Doping gestritten, ohne uns einig werden zu können. Wir erhielten interessante Informationen und Ende am konnten wir ein selbst gestaltetes Quiz spielten.

Danach wurde uns freigestellt, ob wir noch bleiben oder ins Bett gehen wollten, es war schon sehr spät. Für die, die blieben, gab es eine kleine Andacht mit dem Pfarrer und dem Priester der Olympiamannschaft.