DJ-Duo hat den Sommerhit am Start

DJ Alex Hof (23) und Max Schweißhelm (21) sehen zufrieden aus an jenem sonnigen Freitagnachmittag. In ein paar Stunden hat das DJ-Duo einen Auftritt und ihr erster gemeinsamer Track, den sie zusammen aufgenommen und produziert haben, erfreut sich bei YouTube, Spotify und in den sozialen Netzwerken bereits großer Beliebtheit. „Seit einigen Wochen ist der Song ,Awake‘ nun draußen und kommt gut an“, sagt der Mornshäuser Alex Hof.

Als Vorbilder für „Awake“ hat sich das musikalische Duo jene DJs genommen, die seit Jahren in den Charts zu finden sind. Martin Garrix etwa oder David Guetta – große Namen. „Wobei wir uns auf gar keinen Fall mit ihnen vergleichen wollen“, stellt Alex Hof klar.

„Der Stil des Tracks ist aber ein ähnlicher.“ Der 23-Jährige ergänzt: „Wir wollten etwas in der Richtung machen, was die Jugend heutzutage so hört. Ein Track, der nicht nur zum Feiern einlädt, sondern auch zum chillen, zum Autofahren, zum gemütlichen Grillen mit Freunden nach Feierabend.“

Das scheint ihnen gelungen zu sein: Das Cover der derzeit nur digital erhältlichen Single gibt die Marschrichtung vor: eine hübsche junge Frau genießt unter Palmen die Sonnenstrahlen. „Nils Koch aus Mornshausen hat es designt“, erklärt Alex Hof.

Auch der rund einminütige Teaser des Songs versprüht Sommer-Vibes. „Unser Ziel war, dass das kurze Video professionell aussieht“, sagt Max Schweißhelm. Der Teaser sollte vom Stil her an jene Aftermovies erinnern, die es nach Festivals oder Clubshows gibt. Gedreht haben sie ihn mit Marek Kleebauer am Silbersee in Kleingladenbach.

„Awake“ ist die erste gemeinsame Single des Duos und gehört zum Genre Future House

Der Teaser gibt einen kurzen Eindruck des chilligen Future-House- und Future-Dance-Tracks. Die Hook, gesungen von einer weiblichen Stimme, macht Lust auf mehr.

Doch wie kommt das Duo überhaupt dazu, selbst Musik zu machen und aufzulegen. „Mit 14 wurde ich das erste Mal gefragt, ob ich nicht auf einem Geburtstag für die Musik sorgen möchte“, erinnert sich Alex Hof. Er wollte.

„Seitdem ist viel passiert und ich habe wahrscheinlich schon mal auf jeder Schutzhütte im Hinterland aufgelegt“, sagt der Mornshäuser und grinst.

Dann ging es ans Investieren, eine eigene Anlage musste her. Mit 18 meldete er ein Gewerbe im Bereich Veranstaltungsmanagement an. Er etablierte die Rosenmontagsparty in Marburg bei der bis zu 1200 tanzen und abfeiern und heute ist Alex Hof gemeinsam mit Max Schweißhelm Resident-DJ in der Disco „Fame“ in Bad Laasphe. Auch Auftritte im Vorprogramm von Kay One oder Jan Leyk haben sie schon absolviert. Bei mehrere Radiosendern haben sie bereits aufgelegt und sind auf sehr vielen Disco- und Abipartys im Hinterland bis ins tiefste Wittgenstein am Start.

Bei dem Dreihäuser Max Schweißhelm weckte eine Club-Beats-Radioshow die Lust am Auflegen und Musik machen. „Da war ich schon zehn oder elf Jahre“, blickt der 21-Jährige zurück. „Mein Vater hat das übrigens auch schon gemacht.“ Trotzdem musste eigenes Equipment her. „Mit 14, 15 habe ich dann DJ-Unterricht genommen.“

Mit 16 wurde er dann bei einem DJ-Wettbewerb quasi entdeckt. „Seitdem bin ich beim Holi Farbrausch Festival dabei“, erzählt er.

„Du musst die Stimmung der Leute lesen können“, beschreibt Alex Hof das Handwerk der DJs

Mit dem Festival hat er bereits Auftritte quer durch Deutschland absolviert. Am 10. August legen DJ Alex Hof und Max Schweißhelm das erste Mal in München auf; beim Ocean Beats Festival.

Man kann also mit Recht sagen: Bei den Jungs läuft's. „Du musst die ganze Zeit am Ball bleiben“, betont Alex Hof. Kontakte seien das A und O in der DJ- und Clubszene. Aber auch das eigene Können dürfe nicht zu kurz kommen. „Du musst die Stimmung der Leute lesen können“, beschreibt der Mornshäuser. „Das kommt mit der Erfahrung. Irgendwann spürst du, auf was die Leute abgehen.“

Max Schweißhelm ergänzt, dass man als DJ nicht das spielt, was man jetzt selbst in diesem Moment hören mag, sondern, was das Publikum anheizt. Dennoch, das betonen beide, sei es wichtig, als DJ auch seinen eigenen Stil zu haben. Und natürlich komme es auf das Umfeld, die Party und die Gegend an, in der man auflege.

All das gelte es abzuwägen und dann den passenden Sound zu finden, damit die Party-People eine geile Zeit haben.

Bei Max Schweißhelm und Alex Hof geschieht dies durch eine Mischung aus House und Electro, gemischt aber auch mit poppigen Elementen und Chart-Hits. So gesehen ist „Awake“ nicht nur ein perfekter Sommerhit, sondern steht auch prototypisch für die Musik des Duos.

Wer Lust hat, in „Awake“ reinzuhören, schaut bei den Facebook-Seiten von Alex Hof und Max Schweißhelm vorbei oder klickt gleich hier mal rein. Den Track gibt es bei Amazon, Spotify und diversen anderen Anbietern.