DSDS besucht Wetzlar

WETZLAR Wetzlar, Arena: Am Donnerstagabend waren die elf Finalisten von DSDS zu erleben. Gegen 16 Uhr, begrüßt von Regen, Hagel und ein paar Fans, kamen die jungen Künstler an, räumten die Kartons mit den Autogrammkarten aus dem Bus, bezogen die Garderoben und fanden Zeit für Autogramme. Am Abend startete dann die große Show.