Eine Weilburgerin goes Kölsch

Unter dem Motto „Weilburg goes Kölsch“ wird es einen kölschen Nachmittag mit den Höhnern und Cat Ballou geben, im Vorprogramm tritt die 13-jährige Josephine auf, die mittlerweile in Stommeln bei Köln lebt. 2012 gewann sie den „Höhner“-Talentwettbewerb am Tanzbrunnen in Köln, 2014 belegte sie den ersten Platz in ihrer Altersklasse bei „Jugend musiziert“. Sie selbst nennt das, was sie macht, „Kölsch met Hätz“. Zwischen 20 und 30 Auftritte hat sie allein in der Karnevalsaison im Kölner Raum.

Josephine, wie kamst du zum Singen?

Josephine Ohly: Angefangen zu singen habe ich mit acht Jahren. Ich war mal auf einem Konzert bei Paddy Schmidt von Paddy goes to Holyhead. Da habe ich mit Paddys Tochter zusammen ein Lied mitgesungen. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich beschloss, Gesangsunterricht bei der Dozentin Anette Meißner an der Kreismusikschule Oberlahn in Weilburg zu nehmen.

Wie hast du deine Vorliebe für Kölsche Musik entdeckt?

Ohly: Ich habe schon immer gerne kölsche Musik gehört. Als ich mitbekam, dass die Höhner einen Talentwettbewerb machen, habe ich mich einfach gemeldet. Ich nahm daran teil und die besten Bands traten beim Jubiläumstag gegeneinander an. Nach zwei Abstimmungsrunden durch das Publikum lagen die „Sudhaus Boys“ aus Montabaur und ich gleich auf. Man entschied sich für eine „kölsche“ Lösung, nämlich dass wir beide gewonnen hatten.

Wer ist Vorbild für dich?

Ohly: Ein bestimmtes Vorbild habe ich nicht, da ich meinen eigenen Stil entwickeln möchte.

Schreibst du deine Texte auch auf Kölsch? Das ist doch für eine Hessin wie eine Fremdsprache, oder?

Ohly: Kölsch zu singen fiel mir schon immer leicht. Texte schreiben andere für mich, meine aktuellen Lieder schrieben unter anderem mein Manager Jürgen Sender, Micky Nauber von den Domstürmern oder Björn Heuser.

Bist du auch in Weilburg schon aufgetreten? Du warst ja in der Musikschule.

Ohly: Beim Hessentag in Wetzlar hatte ich einen Auftritt für die Musikschule Oberlahn, danach einen weiteren mit Paddy Schmidt. In Weilburg habe ich schon im „Café Ententeich“ gesungen, aber auch auf dem Marktplatz mit der Band Kamadi bei Fete de la Musique.

Wo möchtest du gerne einmal auftreten?

Ohly: Ein Auftritt zur Saisoneröffnung am 11.11. auf dem Kölner Heumarkt wäre das Größte. Da kommen 70 000 Leute hin.

Welche Musik magst du, hörst du sonst noch?

Ohly: Da gibt es keine besondere Richtung. Es muss mir einfach gefallen. Ich bin ein Musical-Fan und habe schon „Elisabeth“ und „Das Phantom der Oper“ live gesehen.

Woran erinnerst du dich gerne in Weilburg?

Ohly: An Freunde, zu denen ich immer noch Kontakt habe, und an den Ausblick auf das wunderschöne Schloss. Natürlich freue ich mich auch bei jedem Besuch, die Familie mal wiederzusehen.

Wie viel Zeit investierst du in deine Musik? Wie bekommst du das mit der Schule geregelt?

Ohly: Die Schule geht immer vor, das predigen mir meine Eltern schon seit Jahren. In die Musik stecke ich auf der einen Seite viel Zeit, ich bin immer und überall ständig am Singen – was meine Eltern manchmal nervt –, auf der anderen Seite lerne ich, wenn es um meine Musik geht, die Lieder sehr schnell.

Wo siehst du dich mit 20 Jahren?

Ohly: Bis ich 20 bin, kann noch viel passieren. Ich teste gerade in Praktika verschiedene Berufe aus und möchte nebenbei auf jeden Fall weiter Musik machen nach der Schule.

Was empfindest du dabei, bald wieder in Weilburg aufzutreten?

Ohly: Mein Auftritt in Weilburg wird nicht nur ein besonderer sein, weil ich in meiner ehemaligen Heimat spiele. Ich komme nicht alleine. An der Gitarre begleitet mich mein Gesangsdozent Chris Heron und an der Geige Konstance Koko Kottmann, die auch schon mit namenhaften anderen kölschen Bands gespielt hat.

Zur Person

Name: Josephine Ohly

Alter: 13 Jahre

Wohnort: Stommeln (ein Ortsteil der Stadt Pulheim)

Geburtsort: Weilburg

Schulausbildung: derzeit achte Klasse Realschule

Hobbys: singen, Geige spielen, mit Freunden treffen