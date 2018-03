Einfach klettern, von Anfang an

Genau das macht die Mischung im Team aus: Erfahrene Kletterer und Anfänger beziehungsweise solche, die mit dem Klettern bislang nicht viel gemeinsam hatten. "So wird die Sichtweise unserer Zielgruppe besser eingefangen", sagt Christian Apenzeller.

Er ist einer von sieben Studenten des Masterstudiengangs "International Marketing" an der Technischen Hochschule Mittelhessen". Und genau hier hat das Projekt seinen Ursprung. "Im Rahmen des Studienprojektes sollen wir in kleinen Gruppen einen Blog erstellen und mit Inhalten füllen", erklärt Christian den ursprünglichen Gedanken.

Soviel zur Theorie. Neben Christian Apenzeller sind es nun Judith Pecher, Alexandra Schäcke, Angela Chacón, Kaja Worm, Felix von Lamezan und Viktor Treptow, die sich der Aufgabe gemeinsam stellten und sich über das eigentliche Thema das Blogs schnell einig waren: Ums Klettern soll sich alles drehen. Doch warum? "Wir sind alle sehr sportbegeistert und hielten Klettern für eine interessante Sportart. Einen Blog zu erstellen, der informiert, lehrreich ist und beim Kletternlernen als Stütze dienen kann, das war die Idee", sagt Christian.

Will noch lange nicht heißen, dass es sich hierbei um sieben Kletterfreaks handelt. Diejenige, die es richtig drauf hat, ist Kaja: Seit 10 Jahren hat sie Erfahrungen im Klettern und Bouldern, war sogar schon im Kader für Norddeutschland und ist darüber hinaus seit sechs Jahren Trainerin. "Alle anderen haben es inzwischen schon ein paar Mal ausprobiert - eine mega spannende und effektive Sportart", zieht der Student Bilanz. Sie alle wollen es weiterlernen, doch das steht hier nicht an erster Stelle. Umso besser ist aber: Sie haben dasselbe im Kopf, dass auch die Besucher ihres Blogs bewegt: Klettern lernen!

Tutorials und viele andere hilfreiche Einträge warten auf die Blog-Besucher

Vetaretus-2 heißt der Blog, den Interessierte im Internet aufrufen können. Dort finden sie dann nahezu alles rund um den Klettereinstieg. "Und das ist genau der große Unterschied zu den unzähligen anderen Kletterseiten", ist Christian überzeugt. Die seien nämlich oft etwas für Profis, mit vielen Fachbegriffen und selten mit einfachen Hilfestellungen. Bei Vetaretus-2 ist es etwas anders. Ziel des Online-Auftritts: Alles bieten, was man für den Anfang wissen sollte, vielleicht auch wichtige Hinweise geben, bevor es zum ersten Mal in die Kletterhalle geht. Diese sind im Übrigen in einem umfangreichen Kletterhallenverzeichnis aufgelistet.

Bleibt die Frage: Wie ist der Blog aufgebaut und was steckt hinter den einzelnen Elementen? "Der wohl wichtigste Bestandteil sind unsere Tutorials. Zwölf Videos haben wir an mehreren Tagen im Kletterzentrum Cube in Wetzlar gedreht. Die bauen aufeinander auf. Jede Woche wird dienstags eins hochgeladen, acht sind es bereits", sagt der Masterstudent. Protagonisten sind Kaja Worm und Viktor Treptow; sie ist die Erfahrene, er derjenige, der es irgendwann einmal werden möchte. Und gemeinsam zeigen Sie, wie sich Anfänger an das Experiment "Klettern" heranwagen können. Das gute dabei: "Man kann erst einmal von Zuhause aus schauen und Pause drücken so oft man will. In der Kletterhalle steht man danach auf keinen Fall mehr doof da", versichert der gebürtige Siegbacher.

Produziert haben die Studenten im Übrigen alles selbst, jeder hat einen bestimmten Bereich übernommen, vieles wurde einfach zusammen gemacht. Denn neben den Tutorials gibt es weitere hilfreiche Einträge: Ausgleichstraining zum Beispiel, oder Sporternährung, das Kletterhallenverzeichnis und Wichtiges zur Ausrüstung.

Bisher sind die sieben Studenten, die sich inzwischen auch gerne mal privat treffen, mit ihrem Projekt sehr zufrieden. Zahlreiche Aufrufe gab es bereits, das hat das Team im Blick. Über das eigentliche Ziel des Seminars scheinen die Jungs und Mädels jedenfalls schon weit hinaus zu sein - das offenbart jedenfalls der Blog beim Anschauen. Welches Resultat daraus folgt, das wird sich noch zeigen. Fest steht aber für Christian und seine Teamkollegen: "Aufhören werden wir nach dem Semester sicherlich nicht, auch wenn der Blog für uns dann keine Verpflichtung mehr darstellt."

Der Kletter-Blog der Master-Studenten der THM zu finden auf www.vetaretus-2.de.