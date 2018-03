Eintönigkeit durchbrechen

Auch in diesem Jahr treffen dabei wieder Musik, Film und Kunst aufeinander.

„Es gibt mehr Lieder auf der Welt, als man sie in einem Menschenleben hören könnte. Trotzdem scheinen in Radio und Fernsehen nur Dauerschleifen zu laufen“, sagt Daniel Schmidt, Organisator des Indie-Festivals. Es ist ein Gedanke, der auch Pate für die Veranstaltung steht, die 2017 ins Leben gerufen wurde. Die Veranstalter wollen mit ihrem Festival einen Kontrast zum Mainstream bilden. Gleichzeitig geht es auch um das Gefühl von Freiheit, die Flucht aus den Städten und natürlich die Verbundenheit zur Natur.

„Das Feedback war sehr positiv und das Gesamtpaket aus Musik, Film und Kunst ist gut angekommen“

Das Thema Natur spielt auch bei dem im Veranstaltungsnamen enthaltenen Genre „Indie“ eine Rolle. Denn Indie muss nicht klar eine Musikrichtung beschreiben: „Häufig befassen sich die Songs mit Naturmotiven wie Wanderlust oder Fernweh. Indie bedeutet aber vor allem, völlig frei zu sein in Text, Melodie und Gesang. Eine Richtung, die dem Mainstream des aktuellen Musikmarktes bewusst entgegensteht“, erklärt Schmidt.

Ins Leben gerufen haben das Festival Daniel Schmidt, Nadjana Gaffron und Ruben Hartwig, nachdem zunächst im Raum stand, dass sie mit ihrer Band „Dynarchy“ einige Solo-Auftritte in der Gaststätte „Hui Wäller“ machen. „Das Landhaus gehört meinen Eltern. Die ursprüngliche Idee war, dass wir mit unserer Band vorbeikommen. Ich dachte mir aber, wenn ich etwas mache, dann mal was anderes und mal was Anspruchsvolles.“

„Was anderes“, damit meint Schmidt, dass er einen Kontrast zu dem bieten will, was aus Fernsehen und Charts allzu bekannt ist. Den Festivalorganisatoren geht es dabei vor allem um das Ausleben künstlerischer Freiheit. „Genau das macht einen Künstler authentisch: Wenn er das machen kann, worauf er Lust hat, und sich nicht der Musikindustrie beugt“, stellt Schmidt fest.

Die erste Auflage des Festivals ist bei Musikfans aller Altersklassen gut angekommen. „Auch wenn die Musik teilweise experimentell war: Das Feedback war sehr positiv und das Gesamtpaket aus Musik, Film und Kunst ist gut angekommen“, erklärt Schmidt. Im vergangenen Jahr gab es 100 Tickets für „Indie Natur“ und die waren bereits im Vorfeld komplett ausverkauft.

In diesem Jahr haben die Organisatoren die Zahl der Karten auf 150 erhöht, der Vorverkauf laufe auch in diesem Jahr bereits sehr gut, sagt Schmidt. „Ich vermute, dass wir wieder komplett ausverkauft sind.“ Für das Festival gewinnen konnten die Organisatoren in diesem Jahr die heimische Band „Wait for June“ aus Wetzlar, die mit ihrem Indie-Folk bereits zahlreiche Fans überzeugt hat und immer wieder auch mit ihrer Live-Performance bei Konzerten überzeugen kann.

Aus der Schweiz kommen „Neo & Neo“, die Folk-Pop spielen. Songwriter-Pop gibt es von Nadjana und Djitó, die sich ebenfalls dem Indie-Folk verschreiben. Beide Acts kommen aus Mainz.

Das durchaus hochkarätige musikalische Line-Up wird ergänzt durch die ausgefallenen Arbeiten von „Missfelidae“-Illustrationen, und in den Umbaupausen wird das Publikum auch in diesem Jahr wieder Kurzfilme vom Videokünstler Alex Schulz präsentiert bekommen. Diese „erinnern technisch ein bisschen an das Sandmännchen, haben aber klassische Geschichten wie den ,Steppenwolf‘ zur Grundlage. Die Besucher erleben mit Schulz ein paar kurzweilige, bildgewaltige Minuten, anschließend steht die nächste Band auf der Bühne“, sagt Schmidt.

Das Festival beginnt am Samstag, 3. März, um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es im Landhaus „Hui Wäller“, Schlossstraße 7 in Beilstein, unter (0 27 79) 5 10 05 50 oder per Mail an info(at)landhaus-hui-waeller.de sowie an der Abendkasse. Die Tickets kosten im Vorverkauf zehn und an der Abendkasse zwölf Euro.

Diese Zeitung verlost dreimal zwei Tickets für das Festival. Wer sie gewinnen möchte, schreibt bis Freitag, 23. Februar, eine Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und dem Stichwort „Indie Natur“ an lokalredaktion.wnz@ mittelhessen.de.