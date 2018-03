Elf Bands mischen das Sommerfest auf

Und hier spielt ab 19 Uhr die Musik: "Don’t Stop", "Blechblosn" (Marktplatz), "Käuflich", "Skameleon" (Kornmarkt), "Kometen", "Silent Seven" (obere Mühlgasse), "DJ Schaedelmusic" (Parkplatz Schmaler Weg), "Die 2wo & 1ne" (Holzmarkt), "Techno Classix" (An der Linde), "Overtime", "Minx" (Mitte Hauptstraße), Astor Club Band (Hohe Schule, ab 20 Uhr), DJs Gianni Kravelli, Tobi Rech und Jonas Saalbach (Hintersandparkplatz), DJs Laigi, Forbach und B.B. One (Stadtpark, ab 21 Uhr), "Gerfrieds Musikexpress" (Obertor). Die Musik darf bis 2 Uhr spielen.

An den Zugängen der abgesperrten Innenstadt kosten Eintrittsbändchen für Erwachsene (ab 18) sechs Euro und für Jugendliche (14 bis 17 Jahre) fünf Euro. Kinder in Begleitung von Erziehungsberechtigten haben freien Zugang.