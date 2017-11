Emilia Hermann singt bei „The Voice“

Von Imme Rieger

Emilia Hermann aus Lang-Göns singt am Donnerstag bei "The Voice of Germany". (Foto: SAT.1/ProSieben/Richard Hübner)

Langgöns Am Donnerstagabend heißt es Daumen drücken für Emilia Hermann aus Lang-Göns: Die 18-Jährige ist Kandidatin der Gesangs-Casting-Show „The Voice of Germany“ und tritt um 20.15 Uhr bei Pro Sieben in der „Blind Audition“ auf.

Die Juroren Yvonne Catterfeld, Samu Haber, Michi Beck, Smudo und Mark Forster suchen in der neunten Audition die letzten Talente, mit denen sie dann in die „Battles“ starten. Insgesamt 150 Talente haben sie dann gehört, ohne sie zu sehen. Die Kandidaten müssen, begleitet von einer Live-Band, vor Publikum auf einer Bühne singen. Die Jurymitglieder können die Sänger zunächst nur hören, weil sie in einem Drehstuhl mit dem Rücken zur Bühne sitzen. Sie können für einen Kandidaten stimmen, indem sie während seines Vortrags einen Knopf drücken. Weiter kommt, wer mindestens eine der vier Jurystimmen erhält. Dann folgen die „Battles“, in denen ein Coach bestimmt, wer weiterkommt. In Liveshows schließlich nehmen Coach und Zuschauer die Bewertung vor. Im Finale haben dann nur die Menschen vor den Bildschirmen das Sagen.

Emilia singt den Song „Something Just Like This“ von den Chainsmokers und Coldplay in der Version von Nicole Cross singen. Die Schülerin, die 2018 ihr Abitur macht, ist musikalisch sehr engagiert: Sie ist Sängerin in der Band „Lights Out“ der evangelischen Kirchengemeinde Lang-Göns und singt im Hüttenberger Gospelchor „Soul Teens“. Jüngst begeisterte Emilia ein großes Publikum im Bürgerhaus in ihrer Rolle als Martin Luther im gleichnamigen Musical von Heiko Bräuning, das der evangelische Kinderchor „Regenbogenkids“ am Reformationstag aufführte.

Emilia selbst verfolgt die Sendung mit Freunden in der „Speckmaus“ und freut sich auf Unterstützer.