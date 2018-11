Europa im Klassenzimmer

„Eine coole Konferenz. Wir haben viele neue Kontakte zu Jugendlichen aus anderen Ländern geknüpft. Der Zusammenhalt war toll und auch die Zusammenarbeit hat sehr gut geklappt“, erzählt Finn Wege. Er vertrat zusammen mit Paul Hendrik Culmsee, Leon Klingelhöfer (alle Jahrgangsstufe 11) und Maya van Alphen (Jahrgangsstufe 12) die Farben der Gladenbacher Freiherr-vom-Stein-Schule in Budapest.

Die vier Jugendlichen engagieren ich als Juniorbotschafter. Sie wollen ihre Mitschüler dazu bewegen, sich intensiver mit der Demokratie in Europa, der Arbeit des Europäischen Parlaments und Fragen aktueller europäischer Politik zu beschäftigen. Und genau darüber tauschen sich die Juniorbotschafter auch mit Gleichaltrigen auf internationaler Ebene aus – so wie jetzt während der Schülerkonferenz.

Dazu kommen seit 2007 zehn Schulen aus neun Ländern einmal im Jahr zusammen. Das erste Treffen gab es in Gladenbach. Nun ging die Konferenz zum Thema „Unity and diversity“ (Einheit und Verschiedenartigkeit) in Budapest über die Bühne. „Die Teilnahme ist ein Dankeschön an unsere Juniorbotschafter für ihre Arbeit, die sie das ganze Jahr über leisten“, erklärt Oberstufenleiter Markus Wege.

Neben der von Lehrerin Diana Dall’Asta betreuten Gladenbacher Gruppe und den Gastgebern vom Szent István Gimnázium fanden sich auch Delegationen aus Lettland, Russland, Frankreich, Irland, Polen, Dänemark und Großbritannien in der Hauptstadt ein. „Wir sind sehr herzlich von den Ungarn in der Schule begrüßt worden“, erzählt Paul Hendrik Culmsee.

Während der gesamten Konferenz habe eine sehr offene, ungezwungene Atmosphäre geherrscht. „Wir haben uns auf Anhieb mit den Teilnehmern aus den anderen Ländern gut verstanden“, betont Paul Hendrik Culmsee. Das ohnehin nur dünne Eis war nach einigen Kennenlernspielen schnell gebrochen. „Jeder redete sofort mit jedem, es gab überhaupt keine Scheu“, berichtet Diana Dall’Asta.

Den ersten Abend verbrachten die Schüler dann in ihren Gastfamilien. Am nächsten Morgen folgte die offizielle Eröffnungszeremonie im Gymnasium. Mit traditionellen ungarischen Volkstänzen und Liedern hießen die Gastgeber die Konferenz-Teilnehmer willkommen.

Jede der zehn Gruppen – aus England waren eine Mädchen- und eine Jungenschule vertreten – hatte eine Präsentation vorbereitet. „Wir zeigten, dass wir eine Schule ohne Rassismus und mit Courage sind, dass es an unserer Europaschule eine Anti-Rassismus-AG gibt und sich bei uns sogar Juniorbotschafter engagieren“, erklärt Finn Wege.

Ein straffes Arbeitspensum bewältigten die Jugendlichen. In Workshops widmeten sie sich Themen wie Sexualität, Sprache, Ethnie, Umwelt, Politik und Erziehung und stellten dabei Gemeinsamkeiten wie auch Unterschiede innerhalb Europas fest. Vier Schüler aus vier verschiedenen Ländern bildeten jeweils eine Arbeitsgruppe. „Damit verschiedene Ideen und Kulturen zusammenkommen“, erklärt Diana Dall’Asta.

Am dritten Tag verwandelte sich das Budapester Gymnasium in eine internationale Messe. Jede Delegation stellte sich der großen Schulgemeinde an einem Stand vor. Die Gladenbacher hatten dafür unter anderem Schokolade und Gummibärchen mitgebracht, die Engländer boten Tee und Gebäck an. „Die Leute waren sehr interessiert, wir hatten viele nette Gespräche“, sagt Paul Hendrik Culmsee.

Nicht fehlen darf bei dieser Schülerkonferenz der „European Songcontest“. Dafür bereiten die Jugendlichen stets Lieder vor, mit denen sie dann in einem munteren Wettstreit antreten. Die Gladenbacher setzten diesmal auf den Spaßfaktor.

Beim „European Songcontest“ trumpft die Gladenbacher Gruppe mit Klassik und Rock auf

Sie fingen klassisch mit der Europahymne („Ode an die Freude“) an und setzten dafür sogar Trompete und Klarinette ein. Mitten im Stück unterbrach jedoch Leon Klingelhöfer den Vortrag, ging mit den Worten „Das ist doch langweilig“ zur Musikanlage und startete „We will rock you“ von Queen. Begeistert hätten dann alle Jugendlichen die Rockhymne mitgesungen und geklatscht, berichten die Europaschüler. Mit ihrem originellen Beitrag landete die Gladenbacher Gruppe auf dem dritten Platz.

„Ich bin sehr stolz auf unsere Schüler, das haben sie richtig gut gemacht“, lobt Diana Dall’Asta. Den Sieg holte sich die englische Jungenschule. Sie nahm sich in ihrem Song die britischen Politiker zur Brust und kritisierte den Brexit. „Der Songcontest war das Highlight, wir hatten eine tolle Stimmung an diesem Abend“, erinnert sich Finn Wege.

Ein bisschen Sightseeing stand für die Jugendlichen ebenfalls auf dem Programm. Eine Citytour durch Budapest verbanden sie mit einer Schnitzeljagd, bei der sie verschiedene Sehenswürdigkeiten auf Fotos festhalten mussten. Eine kleine Schifffahrt auf der Donau gönnten sich die Schüler ebenfalls. Am Abschlusstag besuchten die Gruppen aus Deutschland, Russland und England gemeinsam die Große Synagoge in der Dohánystraße – das vor 160 Jahren errichtete Gebäude ist mit rund 3000 Sitzplätzen Europas größte Synagoge.

Die Begegnungen mit Jugendlichen aus anderen Ländern, neue Kulturen kennenlernen, gemeinsam an Lösungsansätzen zu europäischen Fragen arbeiten und neue Freundschaften schließen – all das mache das internationale Schülertreffen zu etwas ganz Besonderem, betont Finn Wege. Die Atmosphäre während des fünftägigen Treffens in Budapest beschreibt er als „sehr europafreundlich“. Dies bestätigt auch Paul Hendrik Culmsee: „Die Konferenz war ein Erlebnis.“