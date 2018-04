Farbschlacht ohne Dreck

Robin Klingelhöfer und Michel Theiss von der Burschenschaft Holzhausen blicken dem 21. April voller Vorfreude entgegen. Seit drei Jahren organisiert die Burschenschaft die Urban-Beats-Party auf dem Festplatz des Dautphetaler Ortsteils. „Vor allem das erste Jahr lief richtig, richtig gut“, blickt Robin Klingelhöfer zurück. 1000 Bändchen haben die Burschen an jenem Abend vor drei Jahren verkauft – an diesen Erfolg wollen sie nun mit Holi Beats anknüpfen.

Dem zugrunde liegt die Idee, der Jugend im Hinterland eine ordentliche Party zu bieten. „Unsere Burschenschaft hat sich in den vergangenen Jahren etwas verjüngt“, erklärt Klingelhöfer.

Die Farbflocken sind biologisch abbaubar, haften nicht und machen keinen Feinstaub

„Unser Ziel ist es seitdem, auch Veranstaltungen anzubieten, die die jüngere Generation ansprechen. Einfach auch mal etwas Neues machen.“ Und dazu experimentieren die Burschen gerne mal. Die Urban Beats haben damals den Anfang gemacht. Jetzt soll es aber mit etwas Neuem weitergehen.

Die Idee für das sogenannte Holi-Fest stammt ursprünglich aus Indien. Lange bevor es vor etwa fünf Jahren in Deutschland populär wurde, feierte man traditionell ausgelassen, dass die Natur aufblühte, bewarf und bestreute sich mit Farben und legte Streitigkeiten bei. Seit 2012 feiern bei der Holi Festival of Colours Tour oder dem Holi Farbrausch Festival, welches auch schon mehrere Male in Marburg stattfand, Tausende Menschen zu DJ-Sounds.

„Unsere Holi Beats laufen aber etwas anders ab“, sagt Michel Theiss. Das fängt schon damit an, dass die Holzhäuser Veranstaltung im Festzelt stattfindet und nicht wie viele andere Farbenrausch-Partys open air ist. Größter Unterschied aber ist, dass die Feiernden trotz Farbe en masse sauber bleiben. „Damit die Kleidung nicht schmutzig wird, haben wir uns für besondere Holifarbe entschieden“, erklärt er. „Es gibt also einige richtig geile Holi-Momente, ohne dass man sich schmutzig macht!“

Möglich wird dies durch sogenannte Bio-Indoor-Makro-Holi-Farbflocken. „Es ist eine Art Granulat“, erklärt Theiss. „Das Tolle: kein Feinstaub. Es haftet nicht und es ist biologisch abbaubar – wenn doch mal was ins Getränk fällt.“ 1000 Päckchen mit Farbflocken wollen die Burschen abfüllen. Am Partyabend kann man diese kaufen.

Eine Besonderheit wird auch die Musikauswahl: Max Schweißhelm und DJ Mexcel legen auf. Beide waren im vergangenen Jahr schon bei der großen Kirschenmarkt-Disco dabei. Max Schweißhelm ist zudem Holi-Fest erprobt: Unter anderem legte er schon in Marburg beim Farbrausch auf. „Es werden verschiedene Musikgenres gespielt“, kündigt Robin Klingelhöfer an. Die Bandbreite reiche von EDM über aktuelle Charts bis hin zu Hip Hop. „Der Wechsel der Musikrichtung wird mittels eines Holi-Countdowns eingeleitet“, erklärt der Holzhäuser. Ist der abgelaufen, fliegt die Farbe.

Auch zwei Specials haben sich die Veranstalter einfallen lassen. Zum einen bekommen die ersten drei Burschenschaften einen Cocktaileimer. Zum anderen erhalten Fahrer drei alkoholfreie Getränke gratis. Neben kalten Getränken wartet auch eine Cocktailbar auf die Gäste. Um die Verpflegung des Partyvolks kümmert sich Samuel Peschel von der Bürgerschänke Holzhausen. Er serviert vor Ort Currywurst mit Pommes, Chicken Nuggets sowie Gulasch.

Die Burschenschaftler sind zuversichtlich, dass das Festzelt ordentlich voll wird. In den sozialen Netzwerken erfreue sich die Veranstaltung ganz ordentlicher Beliebtheit, sagt Theiss. Eine Wiederholung der Holi Beats ist übrigens nicht ausgeschlossen. „Wenn's gut ankommt, warum nicht?“, sagen Robin Klingelhöfer und Michel Theiss. Jetzt gilt es aber erstmal, die Holi Beats am 21. April über die Bühne zu bekommen – und in Holzhausen eine denkwürdige Farben-Nacht zu feiern.

Einlass zu Holi Beats am Samstag, 21. April, auf dem Festplatz Holzhausen (Auf der Mühle 5) ist um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 5 Euro. Karten gibt es ausschließlich an der Abendkasse.