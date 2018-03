Feine Töne für den Neuanfang

Frau Kloft, „Wavesound“ hat in seiner Anfangszeit das Wavesound-Festival veranstaltet. Nun wird es ein paar Nummern kleiner. Was sind die Wohnzimmerkonzerte?

Hannah Kloft: Die Wohnzimmerkonzerte sind unsere erste eigene Konzertreihe. Es geht um akustische Musik, Singersongwriter, vermehrt auch in die Pop-Indie-Richtung. Es sollen lokale Künstler vorgestellt werden, aber auch überregionale. Wir wollen uns als Verein präsentieren, unsere Arbeit vorstellen und Musiker unterstützen. Wir wollen nicht gleich mit einem Festival ins Haus fallen, sondern erst eine gewisse Vertrautheit schaffen, damit die Leute sehen 'Okay, die machen gute Arbeit, es wird ein guter Abend, ein cooles Konzert‘“.

Wo finden die Wohnzimmerkonzerte statt?

Kloft: Im Haus der Jugend in Herborn.

Also nicht in einem Wohnzimmer?

Kloft: Wir wandeln das Haus der Jugend in ein Wohnzimmer um.

Okay, das heißt?

Kloft: Wir legen sehr viel Wert auf Deko – mit Beleuchtung, Sofas und Kissen, um eine entspannte Atmosphäre zu schaffen.

Wie viele Besucher können dabei sein?

Kloft: Ausgelegt ist das Haus der Jugend für bis zu 100 Besucher. Es wird gemütlich.

Welche Künstler treten beim ersten Wohnzimmerkonzert am 24. Februar auf?

Kloft: Nico Laska ist dabei. Er hat bei „The Voice of Germany“ mitgemacht. Ihn haben wir beim Hessentag in Herborn 2016 kennengelernt, bei dem „Wavesound“ die „Junge Bühne“ mitgestaltet hat. Nico Laska hat damals als Backliner bei einer Band geholfen, die Bühne aufzubauen und beispielsweise Gitarren reingereicht. Er hat gerade sein erstes Soloalbum rausgebracht, und da haben wir gleich gesagt, wir wollen dabei sein, auch nachdem er bei „The Voice of Germany“ so toll weitergekommen war.

Und wer ist noch bei der Premiere live zu erleben?

Kloft: „Hurricane Box“. Das ist eine tolle Band, bei der ein paar mehr Musiker auf der Bühne stehen. Uns war wichtig, nicht zwei Solokünstler an einem Abend auftreten zu lassen, Variationen zu haben, verschiedene Genres zu präsentieren. Niko ist eher Singersongwriter mit tollen einprägsamen Songs. Bei „Hurricane Box“ ist ein bisschen mehr Druck dahinter, sie gehen mehr in die Poprichtung.

Die Künstlersuche für eine so kleine Konzertreihe – ist sie eher schwierig oder einfach?

Kloft: Jetzt war es recht einfach, weil wir auch viele lokale Künstler angefragt haben. Der Verein hat einen Pool an Bands. Mit vielen von ihnen haben wir schon zusammengearbeitet, andere fragen wir nun das erste Mal an. Wir wollen lokale Bands bei den Wohnzimmerkonzerten haben, deshalb werden beim zweiten und dritten Termin heimische Bands dabei sein.

Welche werden das sein?

Kloft: „Tonic Water“ aus Herborn, „Genetic Blueprint“ aus Dillenburg und Anna, ebenfalls aus Herborn, die aber noch nicht so bekannt ist. Außerdem sind noch „The Munitors“ zu sehen, aber sie sind aus Frankfurt.

Wie seid ihr überhaupt auf die Wohnzimmerkonzerte gekommen?

Kloft: Nach „Woodwave“ und dem Wavesound-Festival hat es einfach ein bisschen nachgelassen, weil wir alle Abitur gemacht und mit dem Studium begonnen haben. Jetzt wird der Verein fünf Jahre alt, aber uns kennen noch nicht genügend Leute. Da dachten wir, wir fangen nun mit etwas Kleinem an, was auch an den Möglichkeiten für Konzerte in Herborn liegt. Die Wohnzimmer-Reihe wird immer von Oktober bis April stattfinden. Im Sommer gibt es so viele Festivals und Veranstaltungen hier. Ab Ende 2018 werden wir dann nicht nur Akustik-, sondern parallel zu den Wohnzimmerkonzerten auch verstärkte Konzerte anbieten.

Welche Pläne hat „Wavesound“ außerdem?

Kloft: Wir haben ein neues Design. Wir haben uns neu strukturiert. Es gibt neue Logos, eine neue Webseite wird bald veröffentlicht. Alles ist neu. Wir haben den Verein auf drei Sockel gestellt: Eigene Konzerte und Aktionen, gegebenenfalls auch ein Festival, sind ein Teil. Die zweite Säule ist, Konzerte für Bands zu veranstalten – wie beispielsweise im März das Jubiläum von „Eve“. Bands, die keine Mittel oder Berechtigung dazu haben, als Veranstalter aufzutreten, sollen trotzdem auftreten können. Dritter Punkt sind Workshops, die wir anbieten wollen, vom Gesangworkshop in Kooperation mit Gesangslehrern bis hin zum Thema 'Wie verhalte ich mich als Band auf der Bühne', damit auch junge Bands einfach vorbereitet sind. Das werden wir im Sommer angehen. Das große Ziel ist es, ein großes Festival zu etablieren, gerne über mehrere Tage.

Info: Wohnzimmerkonzerte

24. Februar: Die Reihe eröffnen Nico Laska und „Hurricane Box“. Laska war 2016 bei der sechsten Staffel von „The Voice of Germany“ dabei. „Hurricane Box“ aus Frankfurt kombiniert verschiedene Genres wie Alternative, Acoustic, Progressive, Blues und Rock.

17. März: „Tonic Water“ und „The Munitors“ bilden das zweite Musikpaket. „Tonic Water“ stammt aus Herborn, während „The Munitors“ aus Frankfurt den Zuhörern Indie Rock bieten werden.

28. April: Das Finale gestalten eine Dillenburger Band und eine Herborner Solokünstlerin. „Genetic Blueprint“ und Anna beschließen die erste Runde der Wohnzimmerkonzerte von „Wavesound“. „Genetic Blueprint“spielt handgemachte Songs. Den solistischen Gegenpol übernimmt Anna. Sie füllt die Bühne mit einer Gitarre und ihrer sanften und unkonventionellen Stimme.

Der Eintritt kostet jeweils fünf Euro. Besucher, die spenden möchten, können sieben Euro entrichten. Los geht es jeweils um 19 Uhr.

Infos: www.facebook.com/WavesoundVereinHerborn