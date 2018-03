Fernsehen: Es wird ernst für Dave

VON TOBIAS MANGES

WETTBEWERB Zwölfjähriger singt "Fireflies"

Singt bei "The Voice Kids". Dave (12) aus Breitscheid. (Foto: SAT.1/Kowalski)

Breitscheid. Die Vorbereitung ist abgeschlossen, jetzt wird es ernst für Dave (12) aus Breitscheid. Die "Battles" (deutsch: Duelle) der TV-Show "The Voice Kids" (Sat.1) stehen am Freitag, 10. April (20.15 Uhr), an.