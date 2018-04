Heiße Werbung für die Wehr

Fotostrecke

„Es gibt kein Thema, das so viele Interessensgebiete vereint wie die Feuerwehr“, sagte Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) in seiner Begrüßung. Genau das konnten Kinder, Jugendliche und Erwachsene auf dem Gelände vor dem Gerätehaus in Oberdieten erfahren.

Es gehe auch, aber nicht nur um die Nachwuchswerbung, betonte der Rathauschef. Wichtig sei auch, das Bewusstsein in der Bevölkerung für die ehrenamtlich Aktiven zu stärken, die 365 Tage im Jahr einsatzbereit seien. „Wir werden den Tag der Zukunftsretter zur festen Einrichtung machen“, versprach er. Auch Gemeindejugendwart René Stefan und Gemeindebrandinspektor Dominik Gehrling begrüßten die Besucher.

Wie fühlt sich ein Feuerwehrmann im verqualmten Raum? Das erfuhren die Kinder im Rauch-Zelt

Besonders begehrt war es, durchs Rauchzelt zu kriechen. Die jungen Besucher bekamen eine Atemschutzgerät-Attrappe auf den Rücken und konnten in einem mit ungefährlichem Disco-Nebel gefüllten Zelt erleben, wie sich Feuerwehrleute in brennenden Räumen fühlen. Mitglieder der Einsatzabteilungen beantworteten an allen Stationen die Fragen der Besucher.

Die Kinder banden Knoten, bedienten feinfühlig einen hydraulischen Spreizer und löschten an einer Übungsanlage echte Flammen. Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen zählen zu den Kernaufgaben der Helfer, und darauf werden schon die Mitglieder der Jugendfeuerwehren vorbereitet.

Natürlich waren auch Fahrzeuge samt Ausrüstung aus der Gemeinde aufgestellt. Besonders im Blickpunkt stand aber der Einsatzleitwagen 2 des Landkreises.

Das Fahrzeug ist mit moderner Technik ausgestattet und wurde vom Land für den Katastrophenschutz beschafft, ist aber auch bei vielen Alltagseinsätzen unterwegs und unterstützt die Retter vor Ort, zum Beispiel bei Großbränden oder Vermisstensuchen.

Aber auch das Fahrzeug des Fachdienstes IuK („Information und Kommunikation“) ist eher selten anzutreffen und war eine begehrte Anlaufstelle.

Die Breidenbacher Jugendpflege war mit einem Waffelstand vertreten, nachmittags öffnete das Dorfcafé und versorgte die Besucher, zu denen auch Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU), Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD) und Roland Petri (SPD) vom Kreisausschuss zählten.