Hermann an der Konsole meisterlich

Während in der US-Profiliga NFL („National Football League“) in zwei Wochen das Finale um die Meisterschaft, der „Super Bowl“, stattfindet, ist an der Konsole die Entscheidung bereits gefallen. Der 30-jährige Christian Hermann, im Hauptberuf im Verkauf bei Rittal tätig, setzte sich in einem TV-Studio in München gegen die besten Spieler aus ganz Deutschland durch. Tausende Zuschauer konnten im Internet per Livestream zusehen.

Der Preis: Eine Reise zum „Pro Bowl“ nach Orlando, Florida, wo die besten American Footballspieler der USA am kommenden Wochenende gegeneinander spielen.

Im Interview spricht Hermann, der in seiner Freizeit beim SSC Juno Burg kickt, über E-Sports in Deutschland, seinen Gamer-Namen und den Triumph bei den German Masters.

Herr Hermann, steigen wir gleich einmal mit der Gretchenfrage für jeden Zocker ein: Xbox oder Playstation?

Christian Hermann (30): Ganz klar, Playstation. Ich spiele momentan auf der Playstation 4.

Ihr Gamer-Name lautet „Cemor1987“. Was bedeutet er?

Hermann: Den Namen habe ich schon, seit ich online spiele. Das ist jetzt seit 20 Jahren. 1987 ist mein Geburtsjahr, aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung mehr, wie ich damals auf „Cemor“ gekommen bin. Aber er klingt ja ganz gut.

Wie viele Stunden verbringen Sie pro Tag an der Konsole?

Hermann: Das ist unterschiedlich. Wenn ein Spiel neu rauskommt, sind es meistens drei bis vier Stunden am Tag, am Wochenende auch mal acht Stunden. Aber bei „Madden“ ist es nicht einfach nur zocken.

Ich zeichne meine Spiele oft auf und schaue sie mir dann hinterher noch einmal an. Da kann ich dann meinen Gegner genau analysieren und schauen, was er vielleicht besser gemacht hat als ich. Nachdem ich mich für die German Masters qualifiziert hatte, wurde es mir dann aber manchmal ein bisschen viel und ich habe etwas Abstand vom Spielen genommen.

Da habe ich dann binnen zwei Wochen nur zwei Stunden gespielt.

E-Sports wird ja generell immer beliebter, dennoch sagen viele: Das ist gar kein Sport.

Hermann: Man muss sich erst einmal anschauen, um was es überhaupt beim E-Sports geht, bevor man darüber urteilt. Mittlerweile ist es in der Öffentlichkeit auch nicht mehr so verschmäht wie früher. Einige Menschen können damit viel Geld verdienen.

Football ist auch im wahren Leben ein taktisches Spiel. Selbst die Profis in der NFL verbringen viel Zeit damit, die Spielzüge zu lernen. Wie lange braucht es, bis man dieses taktische Verständnis auch an der Konsole hat?

Hermann: Innerhalb von einem Jahr kriegt man das nicht raus, das hat sich nach und nach entwickelt. Je mehr man sich mit etwas beschäftigt, desto besser kommt man da rein.

Haben Sie ein Lieblingsteam in der NFL?

Hermann: Nicht wirklich, ich schaue mir die Spiele gerne an und halte meistens zu der Mannschaft, die der Underdog ist, vor allem, in den Play-offs. Letztes Jahr haben mir die Dallas Cowboys ganz gut gefallen. Ich würde mich da aber eher als Sympathisant bezeichnen, nicht wirklich als Fan. Beim Turnier habe ich aber mit den Philadelphia Eagles gespielt.

Wie kam es dann, dass Sie an der Meisterschaft teilgenommen haben?

Hermann: Ich wollte einfach mal schauen, wie die deutsche Community so drauf ist, und habe. Ich habe Mitte Oktober bei einem Qualifikationsturnier mitgespielt, das war mein allererster Versuch außerhalb von „Ultimate Team“. Das war schon eine Umstellung, ich bin auch im Viertelfinale rausgeflogen. Aber ich habe dort gesehen, dass es sich lohnen kann, sich mal damit zu beschäftigen. Und vier Wochen später habe ich dann an einem anderen Qualifikationsturnier teilgenommen und habe gewonnen. Insgesamt gab es acht solcher Quali-Turniere, vier an der Xbox und vier an der Playstation. Die Sieger sind ins große Finale in München gekommen.

Einer davon waren Sie. Wie sah der Finaltag für Sie aus?

Hermann: Mein Vater und ein Kumpel von mir haben mich nach München begleitet. Wir hatten schon am Freitag vor dem eigentlichen Turnier einen Termin, wo Fotos gemacht und Interviews geführt wurden. Am Finaltag selbst ging es um zwölf Uhr los. Wir hatten vorher die Gelegenheit, uns einzuspielen. Das war für mich besonders wichtig, weil ich eigentlich auf der Playstation spiele, aber wir vorher schon wussten, dass das Finale auf der Xbox gespielt wird. Auch wenn ich nicht damit gerechnet hatte, wirklich so weit zu kommen.

Wie schafft man es, sich in den Pausen immer wieder neu auf das nächste Spiel zu konzentrieren?

Hermann: Ich hatte tatsächlich gar nicht so viel Pause, nur eine Viertelstunde zwischen den Spielen. Es war also gar nicht so viel Zeit, sich Gedanken zu machen. Ich war generell nicht sehr nervös. Aber als nach dem Turnier die Spannung abgefallen ist, habe ich auch ein bisschen gezittert.

Im Finale haben Sie zur Halbzeit mit elf Punkten geführt. Wann war Ihnen klar, dass es zum Sieg reichen wird?

Hermann: Zu Hundert Prozent war es eigentlich nie klar, im Football kann in kurzer Zeit viel passieren. Aber als ich zwischendurch mit 15 Punkten vorne lag, war ich mir schon sehr sicher. Ich habe danach leider ein bisschen zu aggressiv gespielt und dann kam der Gegner noch einmal ran.

Am Ende stand dennoch ein 31:28-Sieg. Was ist für Sie schöner: Der Turniersieg oder die gewonnene Reise zum „Pro Bowl“?

Hermann: Der Turniersieg war schon fantastisch, auch wenn ich leider den Pokal, der dort die ganze Zeit stand, leider gar nicht bekommen hab. Da hatte ich mich fast am meisten drauf gefreut. Aber ich freue mich auch sehr auf den Pro Bowl, wir dürfen sogar direkt an den Spielfeldrand.

Abschließende Frage: Wer gewinnt den Super Bowl?

Hermann: Ich hoffe zwar nicht, dass die „New England Patriots“ gewinnen. Aber ich befürchte, sie werden es wieder schaffen.

Hintergrund

„Madden NFL“ ist eine nach dem amerikanischen Footballtrainer John Madden benannte, seit 1988 im jährlichen Rhythmus veröffentlichte Reihe von American-Football-Sportsimulationen für PCs und Spielkonsolen. Madden NFL zählt neben FIFA zu den wichtigsten Sportlizenzen des amerikanischen Spieleverlags „Electronic Arts“. Die Serie ist seit 1993 ein offiziell von der NFL lizenziertes Produkt. Der jüngste Ableger der Serie ist „Madden NFL 18“, das im August 2017 in Amerika und Europa erschien. (tma/Quelle: Wikipedia)