,,Ich bin verliebt in Englisch“

Die Marienschülerin erreichte beim Wettbewerb „The Big Challenge“ den ersten Platz und ließ auf Landesebene 765 Teilnehmer ihrer Altersstufe hinter sich. Darüber hinaus gewann Speth einen zweiten Preis beim Bundeswettbewerb für Fremdsprachen in der Kategorie Solo in Englisch. Wie die Jury mitteilte, beeindruckte die Marienschülerin durch beachtliche Sprachkompetenz, Sachkompetenz und Kreativität.

Damit ist die 15-Jährige bereits zum zweiten Mal mit einem Hauptpreis beim Bundesfremdsprachenwettbewerb ausgezeichnet worden. Insgesamt nahmen 232 Mittelstufenschüler aus Hessen teil.

Speths Aufgabe war es, ein Video über eine wichtige Person einzuschicken. Die Marienschülerin hatte sich hier für den Meisterdetektiv Sherlock Holmes entschieden. Anschließend wurde ihr ein weiteres Thema vorgegeben, worüber sie einen Tagebucheintrag verfassen und komplexe Fragen beantworten musste.

Anerkennungspreis für Sechstklässlerinnen

Bereits im vergangenen Jahr hatte sie bei dem Wettbewerb mit ihren Rechercheergebnissen rund um das Thema Irland überzeugt, bei dem sie schließlich als Landessiegerin ausgezeichnet wurde.

Auf die Frage, was ihr daran so viel Spaß macht und was sie motiviert, antwortet sie: ,,Ich bin einfach verliebt in Englisch“.

Auch Katharina Schmitt, Solveig Svensson, Hannah Waibel und Zoe Vestring aus der Klasse 6b hatten am Gruppenwettbewerb des Bundesfremdsprachenwettbewerbs teilgenommen. Unter dem Motto ,,A second chance“ erhielten die Marienschülerinnen einen Anerkennungspreis aufgrund des großen Engagements und einem kreativen Umgang mit Sprache. (red)