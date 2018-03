"Ich lebe das, was ich sage"

Hallo, Chris oder „Herr Tall“? Wie soll ich Sie denn nennen?

Chris Tall: Chris bitte. Ich werde gerne geduzt.

Ich kenne dich noch aus „Occupy School“-Zeiten. Wie weit weg erscheint dir diese Zeit heute?

Tall: Gar nicht weit weg. Das waren meine Anfänge im Fernsehen mit unserer eigenen kleinen Sendung.

Was ist das härtere Publikum – 100 Schüler in der Aula oder eine rappelvolle SAP-Arena?

Tall: (lacht) Die Kinder waren schwieriger, die sind verdammt ehrlich und auch manchmal zu cool, um zu lachen. Das ist mit Fans in der Arena einfacher. Die Leute kommen ja extra wegen mir in die Arena.

War „Occupy School“ die beste Comedy-Schule?

Tall: Ja. Da musst du dich individuell drauf einstellen. Das hat mir auf jeden Fall viel gebracht.

Hätten Sie zu „Occupy School“-Zeiten gedacht, dass du 2016 den deutschen Comedypreis als bester Newcomer gewinnen wirst?

Tall: Ne, ich hätte echt nicht gedacht, dass das so lange dauert (lacht). Nein, so weit denkt man natürlich gar nicht. Das ist schon Wahnsinn, wie schnell das passierte. Ich bin einfach nur happy und genieße jede Sekunde. Man weiß ja nie, wie lange das noch so geht.

Was macht dich deiner Meinung nach so erfolgreich und was unterscheidet dich von anderen „Newcomern“?

Tall: Oh Gott, das sollten lieber andere entscheiden. Ich weiß nur: Ich liebe das, was ich mache. Ich habe anscheinend einen Nerv getroffen. Ich hatte das notwendige Glück, gepaart mit ein bisschen Können und Spaß.

Zählt zu diesem Glück auch der Auftritt in einer der letzten Sendungen von Stefan Raabs „TV total“? Der hat ja hohe Wellen geschlagen, weil du Witze über Behinderte und Schwarze gemacht hast.

Tall: Dieser Auftritt wurde online sehr oft geschaut. Bei „Youtube“ fast neun Millionen Mal. Das bringt natürlich megaviel. Die Sendung allein hätte nicht ausgereicht, um heute eine SAP-Arena füllen zu können. Da hat der virale Hype und die Mundpropaganda schon sehr geholfen.

Du hast ja selbst in der Sendung die Frage gestellt: „Darf er das?“ Würdest du die Frage grundsätzlich mit Ja beantworten oder hat Humor auch Grenzen?

Tall: Ich glaube, dass man alles darf, es kommt nur auf den Kontext an. Es stellt sich zudem die Frage, was kann ich selber vertreten. Ich persönlich möchte keine Witze machen über Terror und Anschläge, ich fühle mich damit unwohl. Aber es gibt andere Komiker, die das durchaus können. Und die sollen das auch machen. Jeder muss da selbst seine Grenzen kennen.

Wie begegnest du Kritikern, die sagen: „Nee, darf er nicht“?

Tall: Dann müsste ich natürlich wissen, warum nicht.

Du forderst ja vom Publikum: „Ihr müsst über euch selber lachen können.“ Fällt es dir immer leicht, über sich selbst zu lachen, oder gibt's bei einem Chris Tall auch schlechte Tage?

Tall: Auf der Bühne ist das einfach für mich, das gehört schon dazu. Ich lebe das, was ich sage. Sonst wäre es ja auch nicht authentisch. Man nimmt den Leuten auch schnell den Wind aus den Segeln, wenn man über sich selber lacht. Man ist viel entspannter.

Das war schon immer so? Warst du auch schon früher der Klassenkasper?

Tall: Naja, früher konnte ich nicht so gut über mich selber lachen.

Wann fing das dann an?

Tall: Das ist ne gute Frage. Hm, das kam im Laufe meiner Bühnenzeit. Ich mache das jetzt seit sechs Jahren: Nach und nach habe ich mich da hin entwickelt und gemerkt, dass es schon ganz gut ist, wenn man über sich selbst lachen kann. In der Schule war ich nicht sehr kritikfähig. Ich wollte immer der Beste sein und konnte mit Kritik nicht umgehen. Ich hab mich selber viel zu ernst genommen und kenne deshalb auch die andere Seite. Man ist dann verkrampft. Seitdem ich offen damit umgehe, ist das viel besser.

Dein neues Programm heißt „Selfie von Mutti“ – da feuerst du ja ganz schön gegen die Eltern-Generation und ihre Schwierigkeiten mit den neuen Medien. Reden deine Eltern denn noch mit dir?

Tall: Ach das haben die ja eh nie gemacht (lacht). Das mache ich ja alles mit einem Augenzwinkern und das wissen meine Eltern auch. Das schöne ist ja: Ich mache zwar Witze über meine Eltern, aber die Kids im Publikum können das auf sich beziehen und entdecken ihre eigenen Geschichten mit ihren Eltern. Ich liebe meine Familie. Die wissen das auch.

Wenn du dein Programm in drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das - damit unser Publikum weiß, was es in Wetzlar erwartet.

Tall: Interaktiv, schnell und lustig.

Ist Humor angeboren oder formen einen die Erfahrungen und die Umgebung zu Comedians?

Tall: Ich glaube, das ist angeboren. Vielleicht ist das auch eine Form von Aufmerksamkeitsdefizit bei den Komikern. Ich glaube, jeder Komiker hat einen an der Klatsche (lacht).

Was stört dich am Comedy-Geschäft am meisten?

Tall: Stören würde ich es nicht nennen, aber eines irritiert mich: Es gibt echt Leute, die stehen schon um 15 Uhr in der Kälte vor der Halle. Am liebsten würde ich die einfach reinlassen. Ich denk immer: Das ist doch nicht nötig, für mich den Hintern abzufrieren.

Was ist spannender: Schauspielerei („Abschussfahrt“) oder Comedy?

Tall: Es ist beides gleich spannend.

Und wenn du dich entscheiden müsstest...

Tall: ..dann würde ich mich für die Bühne entscheiden. Ganz klar. Ich brauche das Feedback der Menschen. Aber ich muss mich momentan Gott sei Dank nicht entscheiden, deshalb mache ich beides.

Apropos Feedback: Sind Facebook-Freunde und Follower auch nervig?

Tall: Klar, aber nicht meine Leute. Nervig sind Hater. Früher habe ich mich persönlich angegriffen gefühlt. Heute denke ich einfach: Ach die Trolls, die gibt‘s halt überall.

Du hast Versicherungskaufmann gelernt. Gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Comedy-Job?

Tall: Klar, man verliert die Scheu vor Menschen zu sprechen.

Könntest du dir auch vorstellen zurückzukehren?

Tall: Nein. Okay, wenn jetzt alle Stricke reißen dann schon. Aber ich liebe das, was ich jetzt mache und ich hoffe, ich kann es so lange machen wie möglich.

Chris Tall tritt am 25. März um 20 Uhr in Wetzlar in der Rittal-Arena (Wolfgang-Kühle-Straße 1) auf. Karten kosten im Vorverkauf ab 35,15 Euro. Freie Platzwahl.