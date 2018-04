Jetzt bekommt Papa sein Fett weg

„Und jetzt ist Papa dran“ heißt Chris Talls zweite humorvolle Augenroll-Abrechnung, nachdem er vor einem Jahr an gleicher Stelle mit „Selfie von Mutti“ bereits den anderen Elternpart ins Visier genommen hatte. Wer den (noch) 26-jährigen Hamburger kennt, weiß, dass der unbekümmert-lästernde Rundumschlag Selbstironie, viel Publikumskontakt und Dauerabschweifungen zum Thema Sex mit sich bringt.

Besonders peinlich wird’s, wenn der Vater wie ein „Neandertaler“ auf dem iPhone X die Handytasten sucht

Brüste, so klärte Vater Tall seinen damals 15-jährigen, peinlich berührten Sohn unüberhörbar in einem Restaurant auf, seien eines der Merkmale, das Frauen von den Männern unterscheide. „Brüste? Hab’ ich auch“, lautete da die spontane Antwort von Chris, der auch in Wetzlar keinen Hehl um seine Pfunde zu viel auf den Rippen macht. Peinlich ist ihm das nicht, stattdessen aber sein wie Dr. Nefario aus dem Minions-Film auf einem Elektroscooter schleichend herumtuckernder Vater mit 50. Etwa wenn der sich im Jugendslang versucht und Sohnemanns weibliche Dates als „Chucks“ (statt Chicks) definiert oder cool mit einem „Whats Appie“-Gruß wirken möchte. Der Ausgeh-Tipp für den Vater: „Ü50-Partys, die sind wie Schrottwichteln.“

Besonders peinlich wird’s, wenn der Erzeuger wie ein „Neandertaler“ auf Chris’ neuem iPhone X die Handytasten sucht, die Flirt-App Tinder mit einem Memory-Spiel verwechselt und seinem Sohn 67 Verabredungen einbrockt. Dabei meint Chris: „Ich bin ein Tinder-Endgegner. Ich bin so fett. Wenn mich die Mädels nach links wegwischen, komme ich rechts wieder.“

Schon lässt der Comedian sein Publikum an seinen Dates teilhaben. Jenem im Kino, bei dem die vermeintlich biedere Salzpopcorn- und Wasser-Bestellerin letztlich einen Fetisch offenbart. Oder dem im veganen Restaurant, wo es Chris Tallmehr nach Fleisch als nach der Begleitung lüstern lässt. Auch an einen weiblichen „Fitness-Nazi“ sei er einmal geraten, was ihn nun dazu veranlasst, sich darüber auszulassen, welche Sportarten für Dicke wie ihn geeignet sind. Am Ende steht sein Favorit fest: „Dart ist die perfekte Sportart für Dicke: gehen, stehen, werfen“.

Einen sarkastisch-austeilenden Ausritt unternimmt Chris Tall mit seinen Fans auch durch die Fernsehformate wie „Supertalent“, „Bachelor“ oder „Adam & Eva“. Hatte der Comedian anfangs doch noch erklärt: „Ich könnte ausrasten, wenn Leute keinen Sarkasmus verstehen.“ In der Tat kann sich Tall gut in Rage reden – bis hin zum Fluchen. Vorsicht, wenn er bei einem Kommentar aus dem Publikum auch einmal nachtritt – zweideutig, wie bei einer Zuschauerin, die sich bei ihren Antworten zu ihrem Date-Verhalten missverständlich um Kopf und Kragen redete. Ja, versaut ist Chris Tall in seinen Anspielungen häufig. Und politisch-korrekt auch nicht immer. Absichtlich. Aber stets irgendwie jugendlich-charmant, kumpelhaft, schelmisch-witzig.