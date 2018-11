Jugendtreff Münchholzhausen ist "wie ein zweites Zuhause“

Die Jungs und Mädels vom Jugendtreff Münchholzhausen tummeln sich in der Küchenecke. Betreuerin Jule Philipp backt gerade Pizzabrötchen. Es wird gelacht und geschwatzt, die Stimmung ist gut.

Die Jugendlichen haben sich viel zu erzählen: „Wir haben hier ein superbreites Angebot an Spielen und Beschäftigungsmöglichkeiten, aber am liebsten verbringen wir einfach Zeit miteinander“, sagt der 15-jährige Max Skranschewsky. „Klar, manchmal ziehen wir uns auch in Kleingruppen zurück an die Spielekonsole oder an den Tischkicker, aber am schönsten sind die Aktivitäten in der großen Gruppe“, ergänzt der Münchholzhäuser.

Damit meint er zum Beispiel die von den beiden Betreuerinnen Jessy Wille und Jule Philipp organisierten Kochabende im Jugendtreff. „Wir machen Pizza selbst oder backen in der Weihnachtszeit zusammen Plätzchen, das kommt ganz auf die Stimmung und die Ideen an, die wir haben“, schildert Wille.

„Wenn ich schlecht gelaunt bin, gehe ich zum Jugendtreff, dann vergesse ich alles und fühle mich wieder gut“

Eins scheint bei diesen gemeinsamen Stunden besonders wichtig zu sein: das Reden und Austauschen über persönliche Dinge. Das bestätigt Leon Balser aus Dutenhofen: „Wir sind alle befreundet und kennen uns schon lange – es ist immer jemand hier, der einem zuhört.“ Sich von Gleichaltrigen verstanden fühlen, wenn es einem mal nicht so gut geht, oder Trost und Rat bei den Betreuerinnen suchen – den Jugendtreff beschreibt der 14-jährige Leon als „kleines zweites Zuhause“. „Wenn ich mal schlecht gelaunt bin, muss ich bloß zum Jugendtreff, dann vergesse ich alles Schlechte und fühle mich wieder gut“, ergänzt der Schüler.

Der Jugendtreff bedeutet den Jungs und Mädels im Alter von 12 bis 17 Jahren viel: Oft kommen sie nachmittags direkt von der Schule zu den Räumen im Obergeschoss des Gemeindehauses, die ab 16 Uhr für sie geöffnet sind.

Getragen wird der Jugendtreff von der evangelischen Kirchengemeinde und vom Jugendamt Wetzlar, erklärt Nora Schmidt vom Jugendamt, die den Treff regelmäßig besucht. „Durch die Zusammenarbeit können wir den Kids nicht nur eine feste Betreuung, sondern auch abwechslungsreiche Beschäftigungen bieten“. So werden auch größere Ausflüge geplant – und im Sommer geht es zusammen in den Freizeitpark.

Der Jugendtreff ist dienstags von 16.30 bis 19.30 Uhr und freitags von 16 bis 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Münchholzhausen, Rechtenbacher Straße 4, geöffnet.