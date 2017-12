Junge Botschafter für Europa

Von Michael Tietz

Europäische Werte wie Demokratie und Toleranz in die Schule tragen – dafür setzen sich die Juniorbotschafterinnen (v. l.) Annika Culmsee, Meryem Aric und Katja Busch ein. Sie betreuen dafür auch den Info-Point samt Litfaßsäule vor der Lernwerkstatt der Europaschule Gladenbach. (Foto: Tietz)

Gladenbach Sie wollen den europäischen Gedanken und die damit verbundenen Werte in ihre Schule tragen. Demokratie, Toleranz und Menschenrechte sind für sie unverzichtbar. Dafür werben die Juniorbotschafter der Europaschule Gladenbach – sogar in Berlin und Brüssel.

Eine „Botschafterschule für das Europäische Parlament“ hat ihren Sitz im Hinterland, genauer gesagt in Gladenbach. Zu verdanken hat die Freiherr-vom-Stein-Schule diesen Titel dem Engagement von Jugendlichen. Sie setzen sich dafür ein, dass Europa und die europäische Demokratie stärker in das Bewusstsein ihrer Mitschüler gerückt wird.

2016 startete das vom Europaparlament ins Leben gerufene Pilotprojekt, Gladenbach ist von Anfang an dabei. Mittlerweile sind hier 16 Juniorbotschafter im Einsatz. „Heute interessiert sich die Jugend kaum noch für Politik, das sollte eigentlich nicht sein“, sagt Leon Klingelhöfer. Deswegen macht er bei den Juniorbotschaftern mit. Er will anderen Schülern vermitteln, was es mit der Europäischen Union auf sich hat. „Es macht mehr Sinn, vereint aufzutreten statt als einzelner Nationalstaat“, betont der Schüler.

Zusammen mit seinen beiden Botschafter-Kollegen Finn Wege und Hendrik Culmsee nahm Leon Klingelhöfer nun an seiner ersten Regionalkonferenz teil. In Ludwigshafen trafen sich junge Vertreter aus 18 Schulen aus Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch.

„Wir haben über Methoden gesprochen, die wir Juniorbotschafter anwenden können, um vor Ort den Klassen Europa näher zu bringen“, erklärt Finn Wege. Das können zum Beispiel selbst entwickelte Fragespiele sein. Die Jugendlichen beschäftigten sich während der einmal im Jahr stattfindenden Regionalkonferenz unter anderem mit dem Ablauf einer Parlamentsdebatte sowie mit der Rolle der Europäischen Union auf der Weltbühne. Sich intensiver mit Europa beschäftigen und dabei Kontakte mit anderen Jugendlichen knüpfen – das macht für Finn Wege die Arbeit als Juniorbotschaft so interessant und reizvoll.

Bis nach Berlin reisten sogar Katja Busch, Meryem Aric und Annika Culmsee. Die Juniorbotschafterinnen nahmen an der dritten Bundeskonferenz der Europaschulen teil, Gastgeber war die hessische Landesvertretung in Berlin. Die Veranstaltung stand unter dem Motto „Bildung in Begegnung“.

Dort kam den drei Schülerinnen aus Gladenbach eine wichtige Aufgabe zu. Sie leiteten einen Workshop und stellten dabei die Aufgaben und Ziele einer Botschafterschule vor. „Wir haben von unseren persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen aus dem Schulalltag berichtet und dafür ein sehr gutes Feedback bekommen“, erzählt Katja Busch.

Die Gladenbacher Juniorbotschafter betreuen in ihrer Schule unter anderem den Info-Point vor der Lernwerkstatt. Dort finden alle interessierten Schüler in Bild- und Textform Informationen rund um die Europäische Union. An der Litfaßsäule hängen zum Beispiel Artikel über das „Planspiel Brexit“ an der Europaschule. Außerdem liegen Prospekte zum Mitnehmen bereit.

„Wenn Europa das Thema im Politikwissenschaft-Unterricht ist, werden wir auch gerne von Lehrern angesprochen, ob wir eine kleine Präsentation halten können“, erklärt Meryem Aric. Die Juniorbotschafter haben außerdem ein Europa-Quiz entwickelt, das sie nun auch während der Bundeskonferenz vorstellten.

„Die Stimmung war echt toll, wir haben unser Projekt wohl auch gut beworben“, freut sich Annika Culmsee über den gelungenen Auftritt in Berlin. An der Konferenz nahmen viele Vertreter von Europaschulen teil, die noch keine Juniorbotschafter haben. Auch hochrangige Politiker wie der hessische Kultusminister Alexander Lorz hörten den Schülern aufmerksam zu.

„Wir müssen für den Frieden und die Gemeinschaft kämpfen“, sagt Meryem Aric

Ein dickes Lob bekam die Gladenbacher Delegation von Frank Piplat: „Es war bemerkenswert, wie die Schülerinnen die Aufgaben und die Funktion als Juniorbotschafterinnen anschaulich und voller Begeisterung präsentiert haben. Durch diese Erfahrungsberichte und die methodischen Ansätze konnten die Teilnehmer unmittelbar erfahren, was es bedeutet, Botschafterschule zu sein“, so der Leiter des Informationsbüros des Europäischen Parlaments in Deutschland.

Als Belohnung für ihren Einsatz bekamen Katja Busch, Meryem Aric und Annika Culmsee nun sogar eine Einladung nach Brüssel. Bei einer Konferenz der Seniorbotschafter sollen sie ihre Erfahrungen Lehrern aus ganz Europa vorstellen.

Stolz auf die Juniorbotschafter ist auch Markus Wege. Er ist Koordinator der hessischen Europaschulen der Region Mitte und betreut das Projekt in Gladenbach federführend. „Die Juniorbotschafter tragen den europäischen Gedanken und die damit verbundenen Werte in die Schule. Dank ihrer Arbeit sind wir auf einem guten Weg, um Europa für alle noch stärker in den Blickpunkt zu rücken“, sagt der Gladenbacher Lehrer, der auch als Seniorbotschafter im Einsatz ist.

Schon als Schüler internationale Freundschaften aufbauen und pflegen zu können, sei schon „überwältigend und auch cool“, findet Meryem Aric. „Es ist eine schöne Sache, sich für die europäische Bewegung einzusetzen“, betont die Juniorbotschafterin.

Für die junge Generation sei es selbstverständlich, in einem friedlichen, vereinten Europa zu leben. Durch den Brexit oder die jüngsten Ereignisse in Polen oder Ungarn sei diese Gemeinschaft jedoch keine Selbstverständlichkeit mehr, betont die Schülerin. „Wir müssen auf jeden Fall dafür kämpfen. Als Juniorbotschafter ist das schon einmal ein Schritt in die richtige Richtung“, sagt Meryem Aric.

Die Juniorbotschafter

Die Freiherr-vom-Stein-Schule in Gladenbach hat derzeit 16 Juniorbotschafter: Pauline Naumann, Leon Klingelhöfer, Hendrik Culmsee, Aria Aric, Finn Wege, Michele Mazur, Timon Meisner, Laurin Pfeifer, Maya van Alphen, Hannah Rohrbach, Leon van Alphen, Katja Busch, Meryem Aric, Annika Culmsee, Pauline Naumann und Johanna Zipper.