Junge Sänger sind schon aufgeregt

95 Grundschüler der Schule am Brunnen in Frohnhausen sind schon ganz aufgeregt: Sie nehmen am 14. April am Singprojekt „Klasse! Wir singen“ in der Rittal Arena in Wetzlar teil. Stellvertretend für die vielen Schulklassen, die aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis mitmachen, haben wir die Frohnhäuser besucht. (Foto: Schwedt)