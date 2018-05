Kartengewinner sind gezogen

Herborn Die Gewinner der fünf Tagespässe für das „YourBeats“-Festival am Freitag und Samstag, 18. und 19. Mai, auf dem Festplatz in der Herborner Au stehen fest. Eintrittskarten gewonnen haben Thilo Ommer (Haiger-Allendorf), Alexander Moos (Erdbach), Cecily Schnurr (Haiger), Torben Geier (Bicken) und Carmen Weth (Dillenburg). Der Veranstalter setzt sich mit den Gewinnern in Verbindung. Karten gibt es unter anderem auf www.eventbrite.de. (red)