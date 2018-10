Kaye-Ree lockert die Stimmung

Kathrin „Kaye-Ree“ Eftekhari (39) aus Hünfelden will mit Bob Marleys „Is This Love“ im TV antreten. (Foto: ProSieben/SAT.1/André Kowalski)

Hünfelden „The Voice of Germany“ geht in die achte Runde: In der fünften „Blind Audition“ am Donnerstag, 1. November, um 20.15 Uhr auf ProSieben mit dabei: Kathrin „Kaye-Ree“ Eftekhari (39) aus Hünfelden mit Bob Marleys „Is This Love“.