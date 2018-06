Kirchentagsbesucher loben die Stadt

Die Jugendlichen des Dekanates Runkel hatten eine „Wand der Sehnsucht“ kreiert und Fotos zusammengestellt, die ihre Wünsche zeigten. Mit Murmeln durfte man eine Wertung vornehmen, welche Güter einem wichtig sind. Diese waren in der Reihenfolge „Familie“, „Liebe“, „Weltfriede“, „Natur“, „Reisen“, „Glaube“, „Action/Abenteuer“, „Arbeit“, „Geld“ und „Kultur“. So mancher wunderte sich, dass Action nicht auf den vorderen Plätzen landete.

Einige Stände, an denen man selbst etwas ausprobieren und neue Erfahrungen sammeln konnte, gab es auf dem Schlossplatz. Um das Überwinden von Barrieren ging es am Stand des Dekanates Offenbach. Hier konnten die Jugendlichen nachvollziehen, wie sich ein Blinder fühlt: Geometrische Formen mit verbundenen Augen in die passenden Ausstanzungen zu werfen oder zwei sich gleich anfühlende Materialien richtig zuordnen. Vier Mädchen aus dem Dekanat Hungen hatten sich auf ein Experiment eingelassen. Eine sollte das Bild einer Sonne nur mit geometrischen Angaben beschreiben, die anderen drei das mit verbundenen Augen zu Papier bringen. Antonia Merle (15) beschrieb die Sonne ihren Freundinnen Anna-Marie Dörfler (14); Anna Lorenz (14) und Lotta Scheld (15). Alle fanden die Aufgabe nicht einfach. „Es ist schwer, eine Sonne so zu beschreiben“, stellte Antonia fest.

„Für Behinderte geht es aber darum, Barrieren zu überwinden und Lösungen zu finden“

Ihre Freundinnen ergänzten: „Malen, ohne etwas zu sehen, ist nicht einfach. Einen Kreis malen, wenn man nicht sieht, wo man gerade auf dem Blatt ist und dass er dann auch wirklich rund und geschlossen ist – ich konnte mich überhaupt nicht orientieren“.

Drei der Mädchen sind zum ersten Mal auf einem Jugendkirchentag. Alle schwärmten: „Man kann hier so viel Neues kennenlernen und ausprobieren. Ich probiere hier Sachen aus, die ich mich zu Hause nicht getraut hätte, die ich mir nicht zugetraut hätte“. Und die Stadt lobten sie: „Toll, dass Weilburg so viele Räume zur Verfügung stellt“. Ein Mädchen und ein Junge versuchten, ihre Namen in Blindenschrift zu schreiben. Dazu stachen sie mit feinen Nadeln ganz dünne Löcher in eine Folie. Auch diese Beiden machten die Erfahrung, dass man es als blinder Mensch nicht leicht hat. Pfarrerin Christiane Esser-Kapp aus Offenbach betreute den Stand. Sie ist Fachberaterin für Inklusion. „Viele machen unbewusst den Fehler, Blinden oder sonst wie beeinträchtigten Menschen helfen zu wollen, weil sie vielleicht einfach zu ungeduldig sind und wegwollen“, schilderte sie ihre Erfahrungen. „Für Behinderte geht es aber darum, Barrieren zu überwinden und Lösungen zu finden“.

An einem anderen Stand konnten Jugendliche sich in Schönschreiben üben. Auf Kärtchen konnten sie Fürbitten formulieren, welche die Pfarrerin im nächsten Gottesdienst vortragen möchte. „Immer mehr Jugendliche suchen nach etwas Schönem, wie beispielsweise etwas in einer besonderen Schrift zu schreiben“, erzählt sie. Die Frage, ob die jungen Menschen dann nicht gleich nach der passenden App dazu fragen, verneinte sie. „Das spielt für die keine Rolle“, ist sie sich sicher.