Laurens ist Deutschlands Bester

Er rechnet, rechnet und rechnet – fehlerfrei: Laurens hat zum zweiten Mal in Folge die Goldmedaille der Mathematikolympiade auf Bundesebene geholt. Aus der 57. Auflage des Wettbewerbs ging er als Bester seiner Kategorie hervor.

Insgesamt 200 000 Teilnehmer aus ganz Deutschland nahmen an dem Wettbewerb teil, wie das bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung in Bonn mitteilt. Laurens setzte sich in Würzburg durch.

197 Mathe-Asse hatten sich für die Bundesrunde der Mathematik-Olympiade qualifiziert. In zwei viereinhalbstündigen Klausuren mussten sie zeigen, dass sie auch die kniffligsten Aufgaben lösen können.

Die Mathe-Leidenschaft liegt dem jungen Wetzlarer offenbar im Blut. Wie er sich auf den Zahlen-Wettkampf vorbereitet hat? „Gar nicht“, sagt der 15-Jährige. Er habe von seiner Erfahrung aus der Runde im vergangenen Jahr profitiert, bei der auch schon Gold holte, und von der Teilnahme an JuMa – kurz für „Jugend trainiert Mathematik“. Die Aktion versorgt ausgewählten Teilnehmer mit Aufgaben und Studienmaterial und stellt ihnen einen Mentor zur Seite.

Mit seinem Erfolg hat sich der 15-Jährige für den Mathe-Wettkampf in Großbritannien qualifiziert

Laurens’ Mathelehrer Holger Dürr scheint es gar nicht so recht glauben zu können: Er habe sicher wenig zu den Fähigkeiten seines Schülers beigetragen, beteuert er. „Aber ich bin sehr stolz auf ihn.“

Das gilt ebenso für die Schulgemeinde der Freiherr-vom-Stein-Schule: Der stellvertretende Schulleiter Frank Koschoreck freute sich mit Laurens und gratulierte ihm zu seinem Erfolg.

Der Rechenmeister aus der 9D hat nun die Möglichkeit, sich für das deutsche Team der internationalen Mathematikolympiade zu qualifizieren. Der Auswahlwettbewerb findet im kommenden Jahr in Großbritannien statt.

In Würzburg gab es für die Sieger der Bundesrunde am vergangenen Samstag Glückwünsche von der bayerischen Kultusstaatssekretärin Carolina Trautner. Sie vergab auch 28 zweite und 38 dritte Preise.

Die Mathematik-Olympiade ist ein Leistungswettbewerb: Unter Klausurbedingungen müssen die Teilnehmer logisches Denken, Kombinationsfähigkeit und den kreativen Umgang mit mathematischen Methoden unter Beweis stellen. Nur wer auf Schul-, Regional- und Länderebene überzeugt, kann den Sprung in die Bundesrunde schaffen.

Informationen zur Mathematik-Olympiade gibt es unter www.mathematik-olympiaden.de (red)