Limburger geben Mädchen eine Perspektive

Der Erlös der Martinsspende des Gymnasiums sowie der Spendenaktion des beruflichen Zweiges der Marienschule wird die Kinder und Jugendlichen eines Mädcheninternats in Mitunguu (Kenia) unterstützen. Außerdem erhält ein Wasserprojekt der Organisation „Health for Uganda“ einen Teil des Erlöses sowie die Dehrner Krebsnothilfe, die in der Region aktiv ist. Schließlich dürfen sich die Armen Dienstmägde Jesu Christi in Indien freuen, die das Spendengeld für eine Hausaufgabenhilfe einsetzen werden.

Über 10 000 Euro aus der Martinsaktion kommen dem Ausbau des Mädcheninternates St. Francis School im kenianischen Mitunguu zugute, das von der Marienschule in Limburg seit geraumer Zeit unterstützt wird. Die Armen Dienstmägde Jesu Christi Schwester Julia Dillmann und Schwester Gonzalo Vakasseril, die den Scheck entgegen nahmen, bedankten sich für die Hilfe, mit welcher der benötigte Neubau des Mädcheninternats zu Teilen finanziert werden kann. Schwester Julia betonte: „Es ist von großer Bedeutung, dass die kenianischen Mädchen Zugang zu Bildung und somit eine Perspektive für die Zukunft erhalten.“

Wasserprojekt von „Health for Uganda“

Über die gleiche Summe darf sich die von ehemaligen Marienschülerinnen ins Leben gerufene Organisation „Health for Uganda“ freuen, welche für eine bessere Wasserversorgung mithilfe von Wasserpumpen in Uganda sorgen wird. Theresa Legner und Sophie Rohletter, die sich früher selbst in der Spendenaktion engagierten, bedankten sich für die Unterstützung. „Dass unser Projekt eines Tages aus dem Erlös der Martinsspende unterstützt werden würde, hätten wir zu Schulzeiten nie gedacht“, sagten die Abiturientinnen aus den Jahrgängen 2013 und 2017.

Einen weiteren Teil des Erlöses in Höhe von 1039 Euro, den die beruflichen Zweige mit ihrer Spendenaktion eingespielt haben, erhält ein anderes Projekt der Armen Dienstmägde Jesu Christi. Durch den Betrag profitiert eine Hausaufgabenhilfe für bedürftige Kinder und Jugendliche in Sebastian Pura in Indien, die dadurch einen höheren Bildungsabschluss erzielen können. Den Scheck nahm die ehemalige Schulleiterin, Schwester Christiane Humpert, entgegen.

Schließlich darf sich die Dehrner Krebsnothilfe über einen Spendenbeitrag freuen, deren Aufgabe die Unterstützung krebskranker Patienten sowie deren Angehöriger in der Region ist. (red)