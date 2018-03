Livestream-Rave  dauert 26 Stunden

Begonnen hatte der Rave am Samstag um 22 Uhr, vorbei war er am Montag um 0:00.01 Uhr. Den bisherigen Rekord hatte Joseph Capriati am 18. November im Heart Club in Miami aufgestellt. Er spielte 25 Stunden und 30 Minuten - und landete im Guinness-Buch der Rekorde.

Das Wetzlarer Organisationsteam um Christian Minke war mit einem alten Bundeswehr-LKW auch auf dem großen Faschingsumzug am Sonntag vertreten. Den LKW hatten sie mit vielen bunten Kuscheltierchen dekoriert und mit der wohl leistungsfähigsten Anlage des Umzuges ausgestattet.

Minke und Co. auch beim Umzug dabei

Auf dem Lkw machten Miinke und Co. auch schon einmal Werbung für das „James Wood Festival“, das im Sommer während der Kulturtage auf dem Programm steht. Mit dabei sind dann die DJs Neelix und Pappenheimer. (mf)