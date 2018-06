Magie und Akrobatik: ein zauberhafter Abend

Im äußerst vollen Domzelt verblüffte der Zauberer und Illusionist „Mr. Joy“ zwei Stunden lang das Publikum. „Wie macht er das bloß?“ war die wohl am häufigsten gestellte Frage dieses Abends.

Kartentrick sorgt für Staunen

Ungezählte Hände gingen hoch, wenn er nach einem Freiwilligen fragte, der ihm auf der Bühne assistieren sollte. Tabea durfte selbst in die Rolle einer Zauberin schlüpfen und zeigte einen Kartentrick, über den sie wohl selbst am meisten verblüfft war. Am Ende des Tricks saß sie auf einer vorher markierten Karte und wusste sich nicht zu erklären, wie die dorthin gekommen war. (anm)