Menschen ohne Vorurteile begegnen

Wie können Kinder und Jugendliche mit verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen besser in der Schule integriert werden? Diese Frage steht im Mittelpunkt des im vergangenen Jahr gestarteten Projekts „Vielfalt und Integration“. Sechs Schulen aus Deutschland, Portugal, Kroatien, Österreich, Polen und der Türkei beteiligen sich daran. Es ist Bestandteil von „Erasmus+“, dem Programm für Bildung, Jugend und Sport der Europäischen Union.

„Die Schüler sollen erkennen, dass die Integration von Flüchtlingen und Migranten für ein friedliches Zusammenleben unbedingt notwendig ist“, sagt der Gladenbacher Lehrer Wolfgang Borschel. In der Berufswelt gebe es internationale Abhängigkeiten, so dass Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenarbeiten müssen. Wichtigstes Ziel des Projektes sei es, Vorurteile gegen Fremde abzubauen.

Abordnungen aus den sechs Partnerschulen kamen nun in Ozarów Mazowiecki nahe der polnische Hauptstadt Warschau zusammen. Für die Gladenbacher Freiherr-vom-Stein-Schule nahmen Katharina Baier (8R1), Heliya Hamzezadeh (10R3), Daniel Haus (10R3), Ernst Kalmbach (10R3), Lilly Lenz (10G4), Alina Philipp (10G4), Niklas Preisig (9R2), Elisabeth Riesen (10G1), Aaron Rögner (8G3) und Milena Simon (10G4) sowie ihr Lehrer Wolfgang Borschel teil.

„Wir haben uns untereinander sehr gut verstanden, es war ein besonderes Erlebnis. Gerne würde ich noch einmal an einem solchen Treffen teilnehmen“, ist Lilly Lenz begeistert von der internationalen Schülerbegegnung. An allen beteiligten Schulen wird Deutsch unterrichtet, auch das Projekt läuft auf deutsch. Die Jugendlichen unterhielten sich allerdings fast ausschließlich auf Englisch. Das habe am besten funktioniert, erzählt Elisabeth Riesen.

Untergebracht waren die Jugendlichen jeweils in Gastfamilien. Auf dem Programm standen Unterrichtsbesuche, Ausflüge mit allen Teilnehmern sowie auch Unternehmungen in kleinen Gruppen. So blieb auch ausreichend Zeit, Land und Leute etwas näher kennenzulernen und neue Freundschaften zu schließen.

Bei einer spannenden Stadtrallye in Warschau widmeten sich die Schüler der religiösen Vielfalt und bedeutenden Gebäuden in der Millionenmetropole. Außerdem erlebten die Jugendlichen eine multimediale Brunnenshow, bei der die Wasserspiele mit Licht und Musik besonders in Szene gesetzt werden. „So etwas sieht man nicht alle Tage“, zeigt sich Lilly Lenz begeistert von dem abendlichen Schauspiel.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Kontaktpflege. Dazu dienten unter anderem kleine Grillfeiern bei polnischen Familien. Dabei lernten die Gladenbacher Europaschüler auch Jugendliche aus Kroatien und der Türkei kennen. „Es war ein toller Tag“, berichtet Elisabeth Riesen.

In großer Runde stellten die Projektteilnehmer ihre Präsentationen zum Thema „Integration“ vor und tauschten sich dabei über die Arbeit mit Migranten in Schule und Gesellschaft in ihren Ländern aus.

„Wir hatten zusammen richtig viel Spaß, das waren besondere Begegnungen“, sagt Elisabeth Riesen

Eine Tagestour führte die Jugendlichen auch in die Stadt Kazimierz Dolny, etwa 150 Kilometer südlich von Warschau entfernt. Dort erkundeten sie das Schloss, erfuhren etwas über das Leben von König Kasimir dem Großen und der jüdischen Bevölkerung und starteten zu einer abenteuerlichen Fahrt mit Geländewagen durch Schluchten.

Am letzten Tag unternahmen die Schüler noch eine Wanderung durch ein Naturschutzgebiet und entdeckten dabei Teile des polnischen Urwalds. Wunderschön sei auch dieser Ausflug gewesen, berichten die die Gladenbacher Schülerinnen. „Wenn nur nicht die vielen Mücken gewesen wären, wir hatten überall Stiche“, erzählt Lilly Lenz mit einem Schmunzeln. Am Lagerfeuer ließen die Jugendlichen ihr Treffen dann ausklingen.

Dank der Förderung durch die Europäische Union entstanden der Gladenbacher Gruppe keine Unkosten. Die Eltern der Schüler zeigten sich allerdings spendabel und stellten einen Teil des ursprünglich für die Reise angefallenen Betrages für die Partnerschule in Tansania zur Verfügung.

„Diese Reise hat uns die Möglichkeit geboten, viele eigene Eindrücke von anderen Ländern zu bekommen. Das macht es uns viel leichter, anderen Menschen ohne Vorurteile zu begegnen“, erklärt Lilly Lenz. Auch Elisabeth Riesen ist von dem Austausch begeistert: „Wir haben viele Jugendliche aus anderen Ländern kennengelernt und zusammen richtig viel Spaß gehabt, das waren besondere Begegnungen.“

Das nächste Treffen während des Projekts „Vielfalt und Integration“ ist für Oktober in Kroatien geplant.