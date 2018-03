Neue Chance für regionale Talente

Bei den Schlossfestspielen in Biedenkopf hat es sich bewährt, das große Musical nach seiner Weltpremiere ein zweites Mal auf die Bühne zu bringen. Auch unter der neuen Leitung von Kulturreferent Frank Johannes Wölfl wird also noch einmal „Die Hatzfeldt“ zu sehen sein. Und wie in all den Jahren zuvor wird sich dabei die Besetzung ändern.

Das hängt damit zusammen, dass neben den Profis auch viele heimische Talente mit auf der Bühne stehen. Und weil die in ihrer Freizeit an einer so aufwendigen Inszenierung mitmachen, gibt es immer wieder Rollen, die anderweitig besetzt werden müssen.

Hinzu kommt, dass Wölfl mit „Ritter Rost und das Gespenst“ auch erstmals ein Kindermusical im Schlosshof anbieten möchte. Für beide Musicals werden also nun Darsteller gesucht. Wer hier mitspielen möchte, muss sein Talent den Machern der Musicals unter Beweis stellen. Dafür gibt es nun die „Auditions“, wie Wölfl dieses Vorsingen und Vorspielen bezeichnet.

Bevor dann die Proben im Sommer beginnen, gibt es noch eine Reihe von Schauspiel- und Chorworkshops für die Mitspieler.

Die Proben für beide Stücke beginnen am ersten Tag der Sommerferien

Für den „Ritter Rost“ werden noch für Chor, Tanz und Ensemble Jugendliche im Alter von zwölf bis 14 Jahren gesucht. Für die Solo-Rollen ist neben sehr gutem Gesang und Schauspiel die ausreichende Verfügbarkeit in den hessischen Sommerferien gefragt. Geprobt wird ab dem 25. Juni, dem ersten Ferientag. Die Aufführungen beginnen dann am 15. Juli und gehen bis mindestens 20. August. Die „Auditions“ für das Kindermusical ist am Samstag, 17. März, von 10 bis 18 Uhr im Rathaussaal. Etwa zwei Stunden Zeit brauchen interessierte Kinder und Jugendliche dafür. Interessenten sollten zwei Lieder vorbereiten und dazu ein Playback auf CD oder USB-Stick oder Klaviernoten mitbringen und zusätzlich eine Spielszene oder einen Monolog vorbereiten.

Auch für die Wiederaufnahme von „Die Hatzfeldt“ gibt es Rollen für Chor, Tanz, Gesang, Ensemble und auch einige Sprechrollen zu besetzen. Diese „Auditions“ finden am Wochenende 10. und 11. März jeweils von 10 bis 18 Uhr im Rathaussaal (Hainstraße 63) statt.

Gesucht werden Sängerinnen und Sänger jeder Stimmlage sowie Tänzerinnen und Tänzer für die großen Massenszenen. Geprobt wird auch hier ab dem 25. Juni. Anmeldungen sind per E-Mail an kultur(at)biedenkopf.de zu richten. (ll)