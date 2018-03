Neun DJs rocken Herborn

Zwei Tage lang (18. und 19. Mai) werden die DJs im 3000 Besucher fassenden Zelt auf dem Festplatzgelände in der Au einem vor allem jüngeren Publikum fette Beats und satte Bässe um die Ohren hauen. Gespielt wird ausschließlich Electronic Dance Music, also elektronische Tanzmusik. Organisiert wird das Festival von Florin Zweidick, Ioannis Arabatzis und seiner Frau Kalliopi Konstantinidou von der Herborner Billard- und Cocktailbar „GoldenEye 008“.

Auch Künstler aus der Region kommen

Mittlerweile steht das Line Up, also die Besetzung, des Festivals fest. Neun bekannte DJs werden auflegen. Unter anderem kommt Jan Leyk nach Herborn. Der Hamburger ist seit 2012 als DJ unterwegs. Ebenfalls in der Szene bekannt: DJ Chris Wacup, der bereits auf Festivals wie „World Clube Dome“, „Nature One“ und „Ruhr in Love“ aufgetreten ist. Außerdem legt er für den Radiosender „You FM“ auf. Auch „HauskaspeR“ hat sich angesagt: Der Konfetti-Spezialist aus Leipzig ist auf den großen deutschen Festivals unterwegs und bringt eine „Konfetti-Show“ mit. Mit dem Song „Love in Repeate“ landete DJ Dave Ramone in den deutschen Charts. Auch er wird bei dem Festival auflegen. Genauso wie „KO:YU“, der vor allem in den USA ein bekannter DJ ist.

Nach Herborn kommen wird auch DJ „MaDiRa“, der bereits seit einigen Jahren bei den kleineren „YourBeats“- Veranstaltungen mit von der Partie ist. Auch Künstler aus der Region sind vertreten: DJ „Chapterloud“ stammt aus Marburg, DJ Danny Chris aus Siegen. Und schließlich kommt auch ein Duo: „Hahn & Suur“ aus Wiesbaden machen seit einigen Jahren die Clubs im Rhein-Main-Gebiet unsicher.

Info: Das „Your Beats“-Festival steigt am 18. und 19. Mai (Freitag und Samstag) auf dem Festplatz in der Herborner Au. Los geht es am Freitag um 17 Uhr, am Samstag um 15 Uhr. Schluss ist jeweils gegen Mitternacht. Einlass ist ab 18 Jahren. Ein Kombiticket für beide Tage kostet 29,93 Euro. Ein Tagesticket 19,92 Euro. Karten gibt es unter anderem auf www.eventbrite.de. (te)