Noemi holt den Landessieg

Von Nina Paeschke

Gesundheit 15-Jährige malt bestes Plakat für Kampagne "bunt statt blau"

Auszeichnung in Wiesbaden: Noemi Bloh (Mitte) vom Herborner Johanneum-Gymnasium nahm Urkunde und den Geldpreis in Höhe von 300 Euro von Hessens Gesundheitsminister Stefan Grüttner (l.) und Sötkin Geitner, Leiterin der Landesvertretung Hessen DAK-Gesundheit (r.), entgegen. (Foto: DAK)

Am Montag wurde die 15-Jährige im Rathaus der Stadt Wiesbaden ausgezeichnet. Der Hessische Gesundheitsminister Stefan Grüttner (CDU), der die Schirmherrschaft für die Aktion übernommen hatte, überreichte Noemi sowie den Preisträgern auf den folgenden Plätzen Urkunden und Geldgeschenke. Dass sie tatsächlich den ersten Platz errungen hatte, wusste Noemi übrigens vor ihrer Reise in die Landeshauptstadt nicht. Die Verantwortlichen hatten ihr lediglich verraten, dass sie zu den Preisträgern gehöre, dass es am Ende der Sieg war, war somit eine gelungene Überraschung.

Die besten Plakate aus allen Bundesländern gehen ab August als Ausstellung auf Tournee

Bundesweit hatten sich im Frühjahr über 7000 Schüler an der Plakatkampagne der Krankenkasse DAK-Gesundheit beteiligt. Dazu gehörte auch die Neuntklässlerin Noemi Bloh, die im Kunstunterricht bei ihrer Lehrerin Anke Eißmann in mehreren Doppelstunden ihren Plakatentwurf zu Papier brachte. Die Zeichnung im Format Din A2 trägt den Slogan: „Lass Dich nicht von deiner Sucht ertränken“ und zeigt einen Jugendlichen, der droht, im Alkohol unterzugehen. Auf der anderen Seite zeigt das Bild auch die Freude junger Menschen an einem Leben ohne Alkohol. Die klare Botschaft der Landessiegerin lautet: „Selbst wenn du versuchst, deine Sorgen in der Sucht zu ertränken, ertränkst du dich am Ende nur selbst.“

Stolz auf den Erfolg ihrer Schülerin ist natürlich auch Kunstlehrerin Anke Eißmann. Sie hatte im Frühjahr mit drei neunten Klassen im Unterricht das Thema Plakatgestaltung behandelt. Als es an die praktische Arbeit ging, hatten die Jugendlichen die Wahl, ob sie ein Plakat für „bunt statt blau“ gestalten oder ein Poster für die Ausstellung anlässlich der „Woche der Arbeit“ im Herborner Rathaus. „Allerdings habe ich den Schülern freigestellt, ob sie die Arbeiten für den Wettbewerb einschicken“, sagte Eißmann. Freigestellt waren auch die Gestaltungsmittel und die Technik. Noemi entschied sich für eine Zeichnung mit Aquarellbuntstiften.

Die Urkunde und der Geldpreis sind aber nicht die einzige Belohnung für die Herborner Gymnasiastin, die aus dem Hohenahrer Ortsteil Ahrdt kommt: Noemis Plakat wird nun gedruckt und in der Schule ausgehängt, verriet Claus Uebel, Pressesprecher der DAK-Gesundheit Hessen. Zudem sind die besten Plakate aus allen 16 Bundesländern im Internet zu sehen unter www.dak.de/buntstattblau. Darüber hinaus wird das Plakat der 15-Jährigen Bestandteil der Wanderausstellung mit den besten Plakaten aus allen Bundesländern sein, die ab August für ein Jahr auf Tournee geht und von Stadtverwaltungen, Schulen oder anderen Institutionen gebucht werden kann.

Zur Preisverleihung in Wiesbaden war Noemi gemeinsam mit ihren Eltern Christoph Bloh und Nadine Roser-Bloh sowie ihrer Kunstlehrerin Eißmann gereist. Dass das Plakat ihrer Schülerin besonders ist, hatte Eißmann natürlich schon viel früher honoriert: Sie hatte Noemis Arbeit mit der Note 1 bewertet.

Info: der Wettbewerb

Laut Bundesstatistik kamen 2015 rund 22 000 Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 19 Jahren mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus. Auch in Hessen mussten 1289 Kinder und Jugendliche deshalb in eine Klinik. Gegenüber dem Vorjahr war dies ein Rückgang um zwölf Prozent.

Nach einer Begleitstudie wirkt sich die Teilnahme am Plakatwettbewerb beim Alkoholkonsum Jugendlicher positiv aus. Jeder Fünfte sagte, er denke jetzt anders über die Wirkung von Alkohol. Ferner beteiligten sich Jugendliche nach der Aktion seltener am Rauschtrinken als Schüler ohne Teilnahme. Deshalb laden die DAK-Gesundheit und das Hessische Gesundheitsministerium seit acht Jahren zum Plakatwettbewerb „bunt statt blau“ ein. Über 87 000 junge Menschen haben sich inzwischen daran beteiligt. Die Kampagne erhielt mehrere Auszeichnungen wie beispielsweise den internationalen Deutschen PR-Preis 2014. Der Plakatwettbewerb wird im Frühjahr 2018 fortgesetzt.

(Quelle: DAK-Gesundheit)