Nora aus Aßlar singt nun im Team von Sasha

ASSLAR Mit ihrer souligen Stimme hat die 13-jährige Nora aus Aßlar am Sonntagabend zumindest ein Jury-Mitglied von "The Voice Kids" überzeugt: Popsänger Sasha war von dem Nachwuchstalent begeistert. Dank ihrer überzeugenden Darbietung des Songs "I Try" von Macy Gray ist Nora nun ein Teil seines Teams in der aktuellen Staffel der Erfolgsshow.