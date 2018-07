Ritter Rost gibt sich die Ehre

„So hat man den Ritter Rost noch nie gesehen“, verspricht Intendant, Regisseur und Kulturreferent Frank Johannes Wölfl.

Ritter Rost stammt zwar aus der Retorte, ist aber dennoch ein klassischer Ritter: außen hart und innen hohl. Auf seiner Eisernen Burg haust er mit der furchtlosen Burgfrau Bö, ihrem sprechenden Hut und dem rotzfrechen Feuerdrachen Koks, der aus Brandschutzgründen kein Feuer spucken darf und deshalb jede Menge anderen Unsinn anstellt. Während König Bleifuß der Verbeulte von Ritter Rost ein Ritterturnier samt Sieg fordert, damit er Ritter bleiben darf, schleicht sich ein Gespenst auf der Burg ein. Es erschreckt die zum Turnier angereisten Ritter und freundet sich mit Bö und Koks an. Die hecken einen raffinierten Plan aus, um dem Gespenst einen dauerhaften Wohnsitz und dem rostigen Ritter sein Ritter-Patent zu erhalten.

Vorstellungen für Vorschul- und Grundschulklassen am 13. und 20. August im Programm

Neben den Familienvorstellungen sonntags gibt es auch spezielle Vorstellungen für Vorschul- und Grundschulklassen am 13. und 20. August. Gruppenanmeldung sind per E-Mail an: kultur(at)biedenkopf.de möglich.

Tickets gibt es im Vorverkauf bei ADticket (www.adticket.de) und in der Tourist-Info Biedenkopf, Hainstraße 63, immer Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und Montag, Mittwoch, Donnerstag von 14 bis 16 Uhr oder auf www.schlossfestspiele-biedenkopf.de.