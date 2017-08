Schüler schlagen verbal zu

Von Kathrin Jansen

Unterricht Fälle zielgerichteter körperlicher Gewalt im Kreis sind Experten nicht bekannt

Der Lehrerverband Bildung und Erziehung (VBE) gab die repräsentative Umfrage beim Forsa-Institut in Auftrag. Ergebnis: Knapp ein Viertel der befragten Lehrer sei schon einmal Opfer von Diffamierungen, Belästigungen und Drohungen geworden. Sechs von 100 Pädagogen seien sogar schon einmal von einem Schüler körperlich angegriffen worden. „Hochgerechnet seien damit mehr als 45 000 Lehrer, also sechs Prozent, an allgemeinbildenden Schulen aller Formen bereits Opfer von tätlicher Gewalt geworden“, heißt es in der Studie. Zu den körperlichen Angriffen gehörten Fausthiebe, Tritte, An-den-Haaren-Ziehen oder das Bewerfen mit Gegenständen.

Klingt alarmierend. Das findet auch Dr. Gregor Kuhn, Schulpsychologe des Staatlichen Schulamtes für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg. Doch aus seiner Praxis kennt er solche Fälle nicht. „Eine Form von körperlicher Gewalt, die geplant und zielgerichtet war, ist mir nicht bekannt“, sagt er dem TAGEBLATT. Er ist sich auch sicher, dass die Zahl der zielgerichteten Gewalttaten nicht so hoch ist, wie die Studie suggeriere. „Die Gewalt an Schulen geht im Gegenteil insgesamt zurück“, sagt Kuhn. Dennoch würden manche Lehrer immer wieder mit Gewalt konfrontiert. Einige Kinder litten unter Impulskontrollschwierigkeiten. In diesen Fällen sei die Gewalt aber in aller Regel nicht zielgerichtet und vorsätzlich.

Diese Einschätzung teilt auch Antje Barth, seit 24 Jahren Lehrerin und Vorsitzende des Kreisverbandes Oberlahn der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW). „Die Umfrage erscheint mir einerseits nicht repräsentativ, andererseits gibt es sicher große Unterschiede zwischen eher ländlichen Einzugsgebieten von Schulen und Einzugsgebieten in Großstädten“, sagt Barth. Auch sie sieht den Grund für körperliche Gewalt gegen Lehrer in Impulskontrollstörungen oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Schüler. Deshalb fordere die GEW auch mehr Ressourcen für inklusive Beschulung. „Viele inklusiv beschulte Kinder benötigen ständige zusätzliche Unterstützung, um Frustrationen zu begegnen und Erfolgserlebnisse zu ermöglichen“, meint Barth. Aber häufig stünden besonders Grundschullehrer allein vor diesen Problemen. Die Stunden für inklusive Beschulung seien viel zu niedrig angesetzt und könnten durch Förderschullehrer nicht aufgefangen werden, da auch dort ein Mangel herrsche.

Durchaus schärfer geworden sei die verbale Gewalt, hat Antje Barth beobachtet. „Bewusste verbale Gewalt gegen Lehrer und Verhaltensauffälligkeiten von Schülern haben durchaus zugenommen.“ Kollegen aller Schulformen berichteten von Beschimpfungen, die über das Maß von vor 20 Jahren hinausgingen. „Diese Erfahrungen sind aber nicht der Regelfall“, betont Barth.

„Kindern hilft es, wenn die Eltern ihnen Respekt vor den Lehrern vorleben“

Auch Schulpsychologe Kuhn beobachtet neue Formen verbaler Gewalt. Er sieht das Problem aber weniger bei den Schülern als bei den Neuen Medien. „Vor 30 Jahren haben die Schüler an die Tafel geschrieben: Frau Hase ist doof. Heute tun sie das in sozialen Netzwerken.“ Die Anonymität des Netzes, sich gegenseitig befeuernde Kommentare und fehlende Konsequenzen verschärften die Sache allerdings. Problematisch seien vor allem sogenannte Beichtstuhlforen, wie sie auf Instagram oder Facebook zu finden sind. Unter Angabe von Geschlecht und Alter, aber anonym, berichten Jugendliche hier, was sie angestellt haben, wen sie an der Schule süß finden oder welche sexuellen Erfahrungen sie gemacht haben. Auf den ersten Blick wirken die meisten Botschaften harmlos. Doch die Grenze zu Beleidigungen und Diffamierungen ist schnell überschritten, weiß Kuhn. Falsche Gerüchte verbreiteten sich dort rasend schnell. „Wir raten Lehrern deshalb, Rufschädigung und Beleidigungen direkt anzuzeigen.“ Wenn die Polizei eingeschaltet werde, gebe das eine riesige Welle. Die Anonymität der Schreiber werde aufgehoben, und sie müssten sich für ihre Taten verantworten. Viele Schulen arbeiteten mit ihren Präventionskonzepten aber auch jetzt schon erfolgreich gegen solche Grenzüberschreitungen. „Studien zeigen, dass es einen eindeutigen Zusammenhang zwischen der Anzahl etablierter Präventionskonzepte an einer Schule und der Zahl von Grenzüberschreitungen gibt“, sagt Kuhn. An den hiesigen Schulen würden etwa 20 verschiedene Konzepte mit unterschiedlichen Schwerpunkten zur Gewaltprävention und Grenzwahrnehmung erfolgreich umgesetzt.

Auch Gewerkschafterin Barth findet die Präventionsprogramme wichtig und richtig. Viele hätten aber in der Vergangenheit gekürzt werden müssen. „Bis vor einigen Jahren gab es für solche Programme und andere Maßnahmen Stundenzuweisungen zusätzlich zur Grundunterrichtsversorgung. Inzwischen erhalten alle Schulen generell eine Mehrzuweisung an Stunden von vier Prozent.“ So stünde für die Programme sehr viel weniger Zeit zur Verfügung als vorher, weil mit dem geringen Satz alles abgedeckt werden müsse, was über den Unterricht hinaus geht. „Einige Angebote sind nur noch zu halten, weil Lehrer das in ihrer Freizeit freiwillig machen“, sagt Barth.

Gregor Kuhn plädiert dafür, Medienkompetenz auf beiden Seiten aufzubauen. „Es ist nämlich auch günstig, wenn Lehrer wissen, wie ihre Schüler sich im Netz bewegen.“ Aber auch die Eltern nimmt der Schulpsychologe in die Pflicht: Den Kindern helfe es auch, wenn die Eltern ihnen den Respekt vor den Lehrern vorlebten. Kuhn ist überzeugt: „Schüler sind nicht aggressiver geworden. Wahrscheinlich sind sie heute sogar weniger aggressiv.“ Die Studie gebe darüber keinen Aufschluss, da sie nur den Eindruck und die Erfahrungen der Lehrer heute abbilde. „Was sich in den vergangenen 20 Jahren verändert hat, ist, dass wir uns alle schneller gekränkt fühlen“, meint Kuhn. Das sei eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die es erschwere, Konflikte zu lösen.

Und Antje Barth plädiert dafür, Schüler, aber auch Eltern intensiver im Umgang mit sozialen Medien zu schulen, um solchen Tendenzen entgegenzuwirken.