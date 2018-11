Schweighöfer und Fitz sind wieder in Marburg

Am frühen Freitagvormittag hat das Marburger Cineplex-Kino die Nachricht auf Facebook bekannt gegeben: Vier Tage nach dem Deutschlandstart des neuesten Films von Schweighöfer und Fitz, der am 6. Dezember sein soll, sind die beiden Schauspieler und Regisseure in Marburg zu Gast.

Das Cineplex startet mit dem Event nach eigenen Aussagen in sein Geburtstagsjahr: 18 Jahre gibt es das Kino am Marburger Standort schon.

Es ist nicht der erste Besuch des Duos: Zuletzt waren sie im März 2016 in Marburg. Damals gastierten sie im Rahmen einer Darstellertour zu „Der geilste Tag“ in der Unistadt und konnten sich vor Fans kaum retten.

Selfie mit den Stars lockt 1200 Fans an

1200 meist weibliche Gäste pilgerten damals ins Cineplex, um sich ein Autogramm zu sichern, ein Selfie mit den Stars zu schießen, dem Duo Fragen zu stellen und Schweighöfer und Fitz einmal ganz nah zu sein.

Vermutlich wird es diesmal ähnlich ablaufen. Zu Gast wird das Schauspieler-/Regie-Duo am Montag nach der Vorstellung um 19.30 Uhr von ihrem neuen Film „100 Dinge“ sein. Die ersten Karten für den Starbesuch sind natürlich schon weg.

Regie bei „100 Dinge“ führt Florian David Fitz, der wie bei vielen seiner Filme auch eine der Hauptrollen spielt. Seinen Konterpart in der neuen Komödie übernimmt Matthias Schweighöfer. Und darum geht es in „100 Dinge“: Toni (Schweighöfer) liebt seine Espressomaschine, Paul (Fitz) liebt sein Handy. Toni kann nicht ohne Haarpillen, Paul nicht ohne seine heiligen Sneakers.

Eine Wette stürzt zwei Freunde ins Chaos

Aber vor allem kann Paul nicht ohne Toni und Toni nicht ohne Paul. Aber das wissen sie beide nicht. Immer geht es darum, wer besser oder cooler ist, und das haben sie jetzt davon: Jetzt sitzen sie ohne Möbel, ohne Kleidung, nackt und verfroren da.

Hundert Tage, so haben sie gewettet, müssen sie auf alles verzichten. Jeden Tag kommt nur ein Gegenstand zurück. Und es ist erst Tag eins!

Karten für den Starbesuch gibt es auf www.cineplex.de/marburg.