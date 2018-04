Schwestern auf dem Weg zum Erfolg

Miriam und Marion, was waren eure ersten musikalischen Schritte?

Miriam Kops: Nach einer musikalischen Früherziehung im Kindergartenalter haben wir beide mit fünf Jahren Blockflöte gelernt, dann kam Klavier hinzu. Ich erhielt ab dem sechsten Lebensjahr Unterricht, Marion lernte von mir. Wir hatten ein Klavier im Haus stehen, und unsere Mutter hat frühzeitig mit uns kleine Lieder gesungen oder uns auf dem Glockenspiel spielen lassen.

Marion Kops: Wir sind zur musikalischen Früherziehung gegangen und dann kamen schnell die ersten Blockflötentöne. Wir hatten an der Musik Freude gefunden, lernen bis heute unsere Instrumente und bauen unsere Fähigkeiten auch im Orchesterspiel aus. Wir haben beide häufig am Wettbewerb „Jugend musiziert“ und am „Weilburger Klavierwettbewerb“ teilgenommen, ich auch am Wettbewerb „MusikTalente“.

Wie ging es dann weiter?

Miriam Kops: Irina Beresin, unsere Klavierlehrerin der Weilburger Kreismusikschule Oberlahn, hat uns stets motiviert und mit ihrer netten und fördernden Art mit viel Freude und zusätzlichem Engagement unterstützt. Durch die Musik am Gymnasium Philippinum Weilburg wurde bei uns beiden das Interesse an einem Zweitinstrument verstärkt geweckt. Mein Musiklehrer Michael Glotzbach empfahl mir, das Fagott auszuprobieren, da es ja so viele Flötistinnen gäbe und Fagott doch ein so tolles Instrument sei. Gesagt, getan, aus dem „Reinschnuppern“ wurde Überzeugung, ein neues Hobby und eine Leidenschaft, die mich später auch in das Landesjugendsinfonieorchester Hessen (LJSO) führte. Wie mein musikalischer Weg weitergeht, steht noch in den Sternen, aber weiterspielen will ich auf jeden Fall.

Marion Kops: Ich habe mich bei einem Preisträgerkonzert von „Jugend musiziert“ vom Oboe-Spiel der jungen Weilburger Oboistin Freya Obijon verzaubern lassen. Ich nahm dann Oboen-Unterricht.

Wie oft und wie viel übt ihr? Spielt ihr oft zu zweit?

Miriam Kops: Geübt wird möglichst täglich, vor einem Wettbewerb oder in der Vorbereitung auf ein Konzert noch intensiver. Zu Hause spielen wir nur selten zusammen, dafür bleibt neben der Schule und dem Orchesterspiel auch wenig Zeit.

In welchen Orchestern spielt ihr?

Miriam Kops: Wir spielen beide im Schulorchester des Gymnasium Philippinum Weilburg und im Jungen Symphonieorchester Wetzlar, ich auch seit zwei Jahren im Landesjugendsinfonieorchester Hessen.

Marion Kops: Ich singe zusätzlich in Schulchören.

Habt ihr musikalische Vorbilder?

Miriam Kops: Konkrete Namen kann ich da gar nicht nennen. Alle Musiker, die es weit gebracht haben, haben unseren großen Respekt, weil wir wissen, wie viel Arbeit, Mühe und vor allem Zeit darin neben der Begabung stecken.

Was waren bisher eure größten Erfolge?

Miriam Kops: Ich habe gerade mit dem LJSO Hessen bei dem Projekt „Side by Side“ mitgemacht und in der Alten Oper in Frankfurt Gustav Mahlers fünfte Symphonie gemeinsam mit dem hr-Sinfonieorchester gespielt. Das war für alle jungen Musiker ein ganz besonderes Ereignis. Unter der Leitung des Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada zu spielen war wirklich unglaublich. Jede Arbeitsphase mit verschiedenen Dozenten aus renommierten Orchestern ist besonders, man lernt viel und entwickelt sich immer weiter. Große Orchesterwerke in Konzerten spielen zu können, bereitet mir immer wieder große Freude. Das gemeinsame Musizieren, der Austausch mit den anderen Jugendlichen machen viel Spaß.

Marion Kops: Ich habe direkt bei meinem ersten Wettbewerb „Jugend musiziert“ die Höchstpunktzahl von 25 Punkten und den Gießener Sonderpreis erhalten. Beim Weilburger Klavierwettbewerb 2014 habe ich den zweiten Preis erhalten. Mit den anderen Preisträgern wurde eine CD aufgenommen. 2017 habe ich beim Wettbewerb „MusikTalente“ den dritten Preis bekommen.

Was macht ihr in eurer Freizeit? Welche Musik hört ihr dann?

Miriam Kops: Meine Leidenschaft ist Musik, Musik, Musik und bisher noch Schule. Ich höre gerne klassische Musik, aber auch Charts. Ich liebe die Romantik wegen der großen Ausdrucksstärke und der großen Orchester, die die verschiedensten Klangfarben hervorbringen können. Meine Favoriten sind Mahler, Dvorák und Tschaikowsky. Auch der moderneren Zwölftonmusik und dem Expressionismus kann ich etwas abgewinnen.

Marion Kops: Bei mir ist es genauso. Ich male, designe und koche aber auch gerne, mache gerne Sport und mag lateinamerikanische Tänze. Ich mag am liebsten impressionistische Musik, Musik von Chopin, Debussy, Dvorák, aber auch alte Meister wie Bach oder Mozart. Moderne Musik kann aber auch sehr cool sein.

Musiziert ihr lieber im kleinen Kammerorchester oder in großer Besetzung?

Marion Kops: Mir macht beides Spaß. Ich mag das Musizieren in einer kleineren Gruppe oder im Orchester genauso gerne wie solistisches Spielen am Klavier.

Miriam Kops: Schwer zu sagen. Mal spiele ich gerne alleine, mal im Trio oder Quintett und gerne auch im Orchester. Musizieren macht in jeder Besetzung große Freude. Es würde mich interessieren, was die großen Komponisten zu der heutigen Interpretation ihrer Werke sagen würden.

Wollt ihr die Musik einmal zum Beruf machen?

Miriam Kops: Das kann ich mir gut vorstellen. Erst einmal möchte ich aber mein Abitur machen, danach mich noch intensiver mit dem Fagott beschäftigen und auf Probespiele und Aufnahmeprüfungen vorbereiten. Ich hoffe, dass ich meinen Weg in einem Jahr gefunden habe und mit Überzeugung ein Studium anfangen kann. Mein Traum wäre, nach einem erfolgreichen Musikstudium in einem Orchester aufgenommen zu werden.

Marion Kops: Ich habe noch keine so konkreten Vorstellungen für meine Zukunft. Mich interessieren neben der Musik noch viele andere Bereiche. Die Musik soll mir Freude bereiten, auf welchem Niveau ich das mal machen werde, kann ich noch nicht sagen. Auf jeden Fall auch erst einmal Abitur machen, dann vielleicht ein Jahr ins Ausland gehen, studieren und dann einen Beruf erlernen, der mir Spaß macht und der mich erfüllt.

Welchen Bezug habt ihr zu den Weilburger Schlosskonzerten?

Marion Kops: Wir haben beide schon mehrere Saisons bei den Weilburgern Schlosskonzerten mitgeholfen. Ich finde es cool, dort bekannte Musiker treffen zu können und deren Konzerte zu hören.

Miriam Kops: Auch mir macht es viel Freude, bei den Schlosskonzerten zu helfen. Deshalb plane ich, dort vor dem Studium ein Praktikum zu machen.

Zur Person

Name: Miriam Kops

Alter: 17 Jahre

Geburtsort: Siegen

Wohnort: Weilmünster-Laimbach

Beruf: Schülerin

Name: Marion Kops

Alter: 14 Jahre

Geburtsort: Weilburg

Wohnort: Weilmünster-Laimbach

Beruf: Schülerin