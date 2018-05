"Sehr viel Aufwand": Trio beim Bundesfinale vorne

Alle drei haben in den vergangenen Tagen beim Bundesfinale des Talentwettbewerbs „Jugend musiziert“ in Lübeck mitgemischt – und das mit beeindruckendem Erfolg.

Ein erster Preis, ein Sonderpreis und ein Stipendium – das ist die Bilanz der 18-jährigen Kristin Tielsch, die mit ihrer Querflöte die Jury überzeugte. Zu Buche standen am Ende 24 von 25 möglichen Punkten. „Ich habe schon mit einem Preis gerechnet, aber damit nicht“, sagte die Gymnasiastin.

Für den Wettbewerb in der Hansestadt stellte ihre Schule, das Johanneum, das Ausnahmetalent eine Woche frei. Auf ihren Auftritt musste sie fast bis zum Schluss warten. Davor war Üben angesagt – auch, wenn die Teilnehmer die Proberäume täglich nur eine Stunde nutzen konnten. Die verbleibende Zeit nutzte Tielsch auch, um anderen Teilnehmern zu lauschen.

Als es soweit war, präsentierte die Nachwuchs-Musikerin eine bunte Mischung aus Barock, Romantik und modernen Klängen. Wie bei allen Teilnehmern waren Werke aus drei Epochen gefordert. Dabei begleitete sie Jason Ponce, ein sogenannter „Korrepetitor“ aus Lübeck, am Klavier.

„Ich habe viele Leute kennengelernt, die meine Leidenschaft teilen – und auch einige Professoren“, erzählt die Herbornerin, für die eine berufliche Zukunft in der Musikbranche eine von mehreren Optionen ist. „Ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen.“

Während eine Herbornerin sich ein Stipendium sichert, geht es für einen Haigerer gleich weiter

Auch bei Raphael Monno dreht sich der Alltag um Musik. Beim Bundesfinale war der 13-Jährige zum ersten Mal dabei. Auch sein Ergebnis kann sich sehen lassen: Der Gitarrist aus Haiger kam auf 22 Punkte und einen zweiten Preis. „Es war eine sehr interessante Erfahrung – gerade, weil man so viele Gleichgesinnte trifft. Außerdem wollte ich generell mal nach Lübeck – eine schöne Stadt“, schwärmt das Talent.

Mit seinem Abschneiden ist Monno völlig zufrieden – auch, wenn er schon auf die nächste Auflage des Bundesfinales schielt: „Ich habe einen noch größeren Ehrgeiz.“

Eine Pause gab es auch nach der Lübeck-Reise nicht. Kaum war der Jugendliche im Dillkreis angekommen, ging es weiter nach Stuttgart. Dort findet an diesem Wochenende das International Classic Guitar Festival statt – Künstlerischer Leiter ist sein Vater Johannes.

Der 16-jährige Simon Graf nahm schon zweiten Mal an einem Bundesfinale von „Jugend musiziert“ teil – 2015 ging es für ihn nach Hamburg. In Lübeck ergatterte der Angelburger, der seit zehn Jahren die Musikschule in Dillenburg besucht, 20 Punkte und einen dritten Preis. „Ich kann mich nicht beschweren. Die Bewertung habe ich als fair empfunden. Auch die Akustik war gut“, sagte der Gitarrist nach seiner Rückkehr.

In der knappen Zeit auf der Bühne gab der Schüler von Michael Simon Stücke von Johann Sebastian Bach und dem kubanischen Dirigenten Leo Brouwer sowie einen Tango zum Besten.

Genug Zeit, um die Hansestadt zu erkunden und zur nahe gelegenen Ostsee zu fahren, blieb allemal. „Vor Ort übt man nicht mehr viel. Wenn etwas nicht läuft, bekommt man das so kurzfristig nicht mehr hin“, erklärt Simon Graf, der aber betont: „Dahinter steckt sehr viel Aufwand.“