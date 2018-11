So war es in Rio

Der letzte Tag vor unserem Abflug war gekommen. Um nicht mit leeren Händen nach Hause zu kommen, konnten wir in einem lokalen Einkaufszentrum allerlei Souvenirs kaufen. Nachdem die Koffer gepackt und die Zimmer geputzt waren, wurde alles für unseren Abschlussabend vorbereitet. Es gab ein buntes Programm mit Gesang, Karate und vielen Danksagungen. Am Ende bekamen die Betreuer von ihrer jeweiligen Gruppe ein persönliches Geschenk. Wir hatten uns etwas besonderes ausgedacht: Mit einer Einwegkamera machten wir 27 individuelle Bilder, die unsere Betreuerin Susanne in Deutschland entwickeln und anschauen kann. Es kamen auch ein paar der deutschen Olympioniken vorbei, beispielsweise zwei weibliche Judoka oder der Goldmedaillengewinner im Rudern Lauritz Schoof. Als Abschluss gab es ein großes Churrasco, also brasilianisches Grillfleisch, gutes Essen und einen gut belebten Dancefloor.

Nach einem aufregenden, schönen Abend und wenig Schlaf, ging es am nächsten Morgen zum Flughafen. Ein wenig melancholisch beobachteten wir ein letztes Mal Rio de Janeiro aus dem fahrenden Bus. Die vergangenen zwei Wochen gingen schneller vorbei als gedacht und ich habe unvorstellbar viel gelernt.

Am meisten haben mich die Verhältnisse in den Favelas beeindruckt. Anders als in anderen Städten werden die „Armenviertel“ nicht etwa versteckt. Stattdessen thronen sie für jeden sichtbar auf den Bergen. Es wohnen dort auch viele einfache Leute, die sich keine richtige Wohnung leisten können. Ich will die Verhältnisse nicht herunterspielen. Überall liegt Müll herum und die Wände sind gerade mal eine Hand breit. Die Kinder sind dünn und die Möbel in den Wohnungen sind heruntergekommen und scheinbar willkürlich zusammengestellt. Manche Häuser haben nicht einmal eine eigene Hausnummer, sodass die Briefe in der Community gesammelt und dann verteilt werden. Vieles wurde aus gestohlenem Schienenmaterial gemacht, weil das Geld für richtige Materialien fehlt.

Am besten gefallen hat mir im Gegensatz dazu der zweite Besuch im Deutschen Haus, wo ich nicht nur die deutschen Ruderer nach ihrem Sieg treffen, sondern auch viel von dem „Olympic Flair“ schnuppern konnte. Zusätzlich hatte das DOJL - trotz striktem Alkoholverbot - viel Spaß bei der inoffiziellen Siegesfeier dort und wir waren alle enttäuscht, als wir schon um halb eins zurück in die Deutsche Schule mussten.

Die deutschen Olympioniken haben großartige Leistungen abgerufen und damit sind nicht nur die Medaillengewinner gemeint. Es war eine große Ehre, mich mit ambitionierten Sportlern auch mal im Privaten unterhalten zu können. Es war ein super organisiertes Jugendcamp und ich bin ein wenig traurig, dass es so schnell vorbei war. Es waren einzigartige 16 Tage und ich bin ziemlich froh, dass ich genau an diesem Jugendlager teilnehmen durfte. Ich wünsche mir auch deshalb einen langen Fortbestand der Olympischen Spiele.

Es gibt viele Kritiker, die der Meinung sind, es sei alles korrumpiert und der Gigantismus zerstöre die olympische Idee oder die Sportler würde alle dopen. Ich kann dem nicht grundsätzlich widersprechen. Es gibt eine Vielzahl von Problemen, an denen gearbeitet werden muss, aber es ist auch ein großes Ereignis, bei dem der Sport die Nationen vereint und die Menschen einander näher bringt. Es geht bei den Olympischen Spielen nicht bloß um Fragen wie "Wer hat gewonnen?" oder "Welche Nation ist die beste?". Die Olympischen Spiele gehen über den Wettkampf hinaus, verbinden die verschiedenen Sportarten und lassen die Menschen zuhause vor ihren Fernsehern mitfiebern.

Mich persönlich hat das Deutsche Olympische Jugendlager (DOJL) in mehr als einer Hinsicht motiviert. Ich weiß nun, dass es noch ein weiter Weg bis zu meiner eigenen erträumten Teilnahme ist und ich viel Arbeit in meinen Sport stecken muss. Die vergangenen zwei Wochen haben mir jedoch bewiesen, dass die Anstrengung es mehr als Wert ist und ich die Freude am Sport nie verlieren darf, um dieses Ziel zu erreichen.