Spannende Begegnungen

Endlich konnten wir unsere brasilianischen Freunde aus den Favelas besuchen. Ich war in der Gruppe, die „Bola pra Frente“ besuchte. Zuerst bekamen wir eine Rundführung durch das Dorf vom Leiter der Organisation. Jeder kennt und respektiert ihn dafür, dass er den Kindern hilft, und ihnen eine andere Lebensqualität vermittelt. Als wir wieder auf dem Sportplatz ankamen, spielten wir mit den Brasilianern lustige Spiele, wie Volleyball im Sitzen. Die Zeit ging viel zu schnell rum und irgendwann mussten wir uns leider von allen verabschieden.

Was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass an die Häuser viele schöne, bunte Zeichnungen gemalt oder gesprayt waren. Anders als in Deutschland gibt es keine Schmierereien auf den Wänden, die Lebensfreude soll den Kindern durch bunte, fröhliche Farben erhalten bleiben.

Am Nachmittag konnten wir nochmal ins Deutsche Haus gehen. Ich war sehr gespannt, weil sowohl der deutsche Frauen-Doppelvierer als auch der der Männer kommen sollte, um die Goldmedaillen zu feiern. Nicht nur das deutsche olympische Jugendlager (DOJL), sondern auch die Goldmedaillengewinner der Youth Olympic Games waren eingeladen. Es war eine unglaubliche Stimmung und die beiden Vierer haben sich ordentlich feiern lassen. Außerdem konnte ich den IOC-Präsidenten Thomas Bach treffen und habe mich mit der ehemaligen Wetzlarerin Mareike Adams und ihrer Doppelzweierpartnerin Marie-Cathérine Arnold unterhalten.

Es war ein schöner Abend und ich werde viele großartige Erinnerungen mit nach Deutschland nehmen.

Am Freitag ging es für fast alle wieder früh los. Auf dem Wettkampfplan standen Bogenschießen, Segeln, Badminton und Golf. Die Segler konnten ausschlafen, ich durfte beim Bogenschießen zuschauen.

Der deutsche Schütze Florian Floto schied leider gegen einen überragenden Nordkoreaner aus. Trotz des Regens gaben wir unser Bestes, um ihn anzufeuern. Die Wettkämpfe waren sehr kurzweilig und besser als erwartet. Den Nachmittag hat sich die Gruppe der Bogenschützen Pizza bestellt und entspannt, während die anderen DOJL-Teilnehmer noch auf ihren bis zu 7,5 Stunden langen Wettkämpfen waren.

Abends schauten wir uns noch das Rennen der Frauen im Doppel des Bahnradsports an, wo Miriam Welte die Schwester unserer Betreuerin Hannah Welte, Bronze geholt hat.