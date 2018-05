Spiel und Spaß rund um den Glauben

Was geschieht in Weilburg?

Vom 31. Mai bis 3. Juni lädt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) nicht nur den Nachwuchs nach Weilburg ein. Der Jugendkirchentag, der erste in der Propstei Nordnassau, bietet für Groß wie Klein Action, Spaß und Unterhaltung – alles unter dem Motto „Weil ich Mensch bin“.

Wann geht es los?

Offiziell eröffnet wird der Jugendkirchentag an Fronleichnam (Donnerstag, 31. Mai) um 17.30 Uhr im Domzelt auf dem Festplatz in der Hainallee. Dort finden am Sonntag, 3. Juni, ab 9 Uhr auch die Staffelholzübergabe sowie der Abschlussgottesdienst statt.

Was wird noch geboten?

Das Programm umfasst mehr als 200 Punkte. Die Palette reicht von Konzerten, Theateraufführungen, Mitmachaktionen und sportlichen Angeboten bis hin zu Gebeten, Gottesdiensten und Infoständen.

Was sind die Höhepunkte?

Am Donnerstagabend geht es ab 19.40 Uhr mit der Jugendkulturnacht los. In der Schlosskirche werden Gospels gesungen, in der Aula des Komödienbaus kann man eine Slamsession erleben, in der Stadthalle lässt sich Improvisationstheater bestaunen und im Renaissancehof den Songs von Samuel Harfst lauschen. Am Freitagabend tritt der 32-Jährige noch einmal auf – um 19.30 Uhr in der Stadthalle. Eine Stunde später steigt dort die You-FM-Party. Das Musikprogramm am Samstag gestaltet die Jugendkirchentags-Band (ab 19.30 Uhr, Stadthalle). Um 20 Uhr gibt es dann im Festzelt in der Hainallee eine Zaubershow und Kabarett in der Aula des Komödienbaus.

Und tagsüber?

Am Freitag und Samstag (1. und 2. Juni) kann man an jeder Ecke der Weilburger Altstadt etwas erleben. Auf dem Marktplatz stehen ein Tauchtruck, ein XXL-Tischkicker und eine Musikbühne. Wenige Meter weiter auf dem Schlossplatz sorgen Sumo-Wrestling und ein Menschenkicker für Spaß. Wie ein Astronaut kann man sich im Aerotrimm im Renaissancehof fühlen. Ein Sprung ins Riesenbällebad ist auch drin. Auf dem Festplatz führt eine Seilbahn über die Lahn, eine Torwand und Bungee-Run sind aufgebaut.

Welche Angebote rund um den Glauben gibt es?

Am Freitag und Samstag beginnt der Tag mit Jugendgottesdiensten in der Schlosskirche. Ein Mittagsgebet findet im Renaissancehof statt und der Tag wird mit Nachtgebet und Gute-Nacht-Kirche beschlossen. In den Aktionsparks und Workshops in der Stadt kann man seinen Glauben kreativ entdecken und sich über Wünsche und Sehnsüchte Gedanken machen.

Wenn der Magen knurrt ...?

Die bei jungen Menschen beliebten Foodtrucks stehen am Donnerstag ab 16 Uhr in der Hainallee, am Freitag und Samstag dann jeweils ab 11 Uhr auf dem König-Konrad-Platz. Wer auf Süßes steht, ist in der Sugeria auf dem Festplatz richtig. Nebenan stehen das Bauwagencafé und eine Cocktailbar. Auf dem Marktplatz kann man sich mit Muskelkraft auf dem Smoothie-Bike eine gesunde Erfrischung mixen. Im Renaissancehof kann man Eis schlecken. Der Jugendkirchentag ist alkoholfrei.

Was kostet die Teilnahme?

Das ist das Besondere am Jugendkirchentag in Weilburg. Erstmals werden die Aktionen und Programmpunkte in der Stadt für alle Besucher frei zugänglich sein. Absperrgitter gibt es nicht. Ein Tagesbändchen für die Abendveranstaltungen am Freitag oder Samstag gibt es für fünf Euro am Infotainer auf dem Marktplatz.

Muss ich Mitglied der EKHN sein, um teilzunehmen?

Nein. Willkommen ist jeder, egal welchen Glaubens, welchen Alters oder welcher Herkunft. Es soll ein Fest der Begegnung und des Austauschs sein.

Was müssen Minderjährige beachten?

Wer unter 18 ist, muss eine Einverständniserklärung der Eltern bei sich tragen, um beispielsweise auch Tauchtruck, Hochseilgarten, Astronautentrainer und Hüpfburgen benutzen zu können. Den Vordruck gibt es im Netz unter www.good-days.de in der Rubrik „Teilnehmen“.

Wo erhält man weitere Informationen?

Ein Infotainer steht auf dem Marktplatz. Dort kann man den Jugendkirchentagsschal kaufen sowie Programmhefte und Stadtpläne erhalten. Weitere Infos gibt es auf www.good-days.de sowie in der Jugendkirchentags-App.